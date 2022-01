Con fuertes insultos y acusaciones, Miguel Ángel Pichetto y José Luis Espert se cruzaron en las redes sociales

“Hay una debilidad con Stiglitz porque fue premio Nobel. Es una persona totalmente devaluada en Estados Unidos, no respetada ni valorada en términos de su pensamiento económico. Acá venden buzones pintados de amarillo”, agregó el funcionario en Radio Rivadavia.

Quien se sumó a opinar fue el legislador libertario, José Luis Espert que citó una nota con las declaraciones del titular de la AGN y escribió en Twitter: "Qué tipo inmundo sos @MiguelPichetto Sos cualquiera. Cualquier bondi te deja bien. Cuando estabas con Cristina, tenías sueños líquidos con Stiglitz ¿No te acordás? Dale, hacé memoria. En el sector privado, en el mundo del laburo y el mérito, ni el salario mínimo ganarías".

Embed Qué tipo inmundo sos @MiguelPichetto Sos cualquiera. Cualquier bondi te deja bien. Cuando estabas con Cristina, tenías sueños líquidos con Stiglitz ¿No te acordas? Dale, hacé memoria. En el sector privado, en el mundo del laburo y el mérito, ni el salario mínimo ganarías. https://t.co/AAGIiecCo3 — José Luis Espert (@jlespert) January 23, 2022

La respuesta Pichetto no tardó en llegar y fue contundente: "Diputado Espert: hay un bondi que no me deja bien y ese es el del vínculo con narcos que prestan camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee negras y aviones privados".

Embed Diputado Espert: hay un bondi que no me deja bien, y ese es el del vínculo con narcos que prestan camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee negras y aviones privados. https://t.co/fSD5ifIHfn — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) January 24, 2022

El diputado nacional de Avanza Libertad no se quedó atrás y retrucó: "Big Mike. Sabés perfectamente (después de travestirte a Juntos) que esa fue opereta cuando los liberales según, tus nuevos amiguitos, éramos funcionales a los K, tus ex amos ¿te acordás? La patria planera que creaste, mantener fueros a Cristina para no ser enjuiciada por AMIA..."

Embed Big Mike. Sabés perfectamente (después de travestirte a Juntos) que esa fue opereta cuando los liberales según, tus nuevos amiguitos, éramos funcionales a los K, tus ex amos ¿te acordas? La patria planera que creaste, mantener fueros a Cristina para no ser enjuiciada por AMIA... https://t.co/8PKjiGC3HC — José Luis Espert (@jlespert) January 24, 2022

Y finalizó con un último tweet: "El cruce con @MiguelPichetto es anecdótico. El tema profundo es marcar la diferencia entre los que VIVEN de la política cambiando de color como camaleones destruyendo un país y los que queremos USARLA en pos de reconstruirlo para la gente de bien, diciendo siempre lo mismo".