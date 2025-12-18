En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Kirchnerismo
COLEGIO MILITAR

Milei apuntó contra el kirchnerismo: "Se dedicaron a demonizar a nuestras fuerzas y desfinanciarlas"

Durante el acto de entrega de sables y medallas 2025 en el Colegio Militar, el presidente Javier Milei cuestionó a los gobiernos kirchneristas por haber debilitado las "capacidades militares".

El presidente Javier Milei le atribuyó a los gobiernos kirchneristas haberse dedicado a "demonizar a nuestras fuerzas y desfinanciarlas", en un acto de entrega de sables y medallas 2025 en el Colegio Militar.

Cristina Kirchner volvió a criticar a Milei por el rumbo de la economía

"Intentaron fracturar la relación entre la sociedad civil y las fuerzas encargadas de defenderla. Durante mucho tiempo se dedicaron a demonizar a nuestras fuerzas y desfinanciarlas, eso nos hizo perder años valiosos en el desarrollo de nuestras capacidades militares", lamentó el presidente en el discurso que brindó antes de la entrega de medallas y sables, al apuntar contra el kirchnerismo.

milei entrega de sables

"Los gobiernos anteriores se llenaron la boca hablando de soberanía durante décadas. Mientras ejecutaban su pantomima soberanista dejaron un país empobrecido del cual una gran mayoría intentaba escapar, un país que era tomado de ejemplo a nivel mundial de todo lo que no debía hacerse".

Milei llamó a "recomponer el crecimiento económico y de utilizar ese crecimiento para restituir y aumentar la capacidad de nuestras fuerzas armadas".

Al dirigirse a los graduarse de las tres fuerzas, remarcó "el orden, el valor y la gloria son pilares fundamentales del código militar y por lo tanto, pilares fundamentales de la gran nación que juro proteger".

Milei Colegio Militar 2

Y sobre el final, les propuso: "De hoy en adelante ustedes se dedican a defender el país que nuestro gobierno se va a dedicar a defenderlo a ustedes".

El presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el ministro de Defensa, Carlos Presti. Participaron también el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Marcelo Dalle Nogare; por el jefe del Ejército, general de División Oscar Zarich; el titular de la Armada, vicealmirante Juan Carlos Romay; y el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Valverde, entre otras autoridades, familiares e invitados.

