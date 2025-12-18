Milei apuntó contra el kirchnerismo: "Se dedicaron a demonizar a nuestras fuerzas y desfinanciarlas"

Al dirigirse a los graduarse de las tres fuerzas, remarcó "el orden, el valor y la gloria son pilares fundamentales del código militar y por lo tanto, pilares fundamentales de la gran nación que juro proteger".

Milei Colegio Militar 2

Y sobre el final, les propuso: "De hoy en adelante ustedes se dedican a defender el país que nuestro gobierno se va a dedicar a defenderlo a ustedes".

El presidente estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el ministro de Defensa, Carlos Presti. Participaron también el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Marcelo Dalle Nogare; por el jefe del Ejército, general de División Oscar Zarich; el titular de la Armada, vicealmirante Juan Carlos Romay; y el jefe de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Valverde, entre otras autoridades, familiares e invitados.