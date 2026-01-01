Milei arrancó el 1° de enero con interacciones en redes sobre gustos, música y sus perros

A partir de ahí, Milei comenzó a responder preguntas sobre sus preferencias musicales. Contó que escucha a los Rolling Stones desde 1986, que es la mejor banda que vio en vivo, que prefiere la etapa de Mick Taylor por sobre la de Brian Jones, que su disco favorito es Exile on Main Street y que su canción preferida es Rip This Joint.

Consultado por los Beatles, evitó la clásica grieta entre fanáticos y los definió como "superlativos". Ante la pregunta sobre su integrante favorito, respondió "El que más me gusta es Lennon...Aunque Paul era el mejor...", y luego agregó que McCartney es "la mejor voz del rock and roll luego de Elvis".

Ante los usuarios que le reprocharon al Presidente estar demasiado activo en redes sociales, Milei les respondió: "Esto lo hago con la mano izquierda mientras con la derecha sigo en pleno trabajo...".

La interacción, que el mandatario mantuvo por alrededor de dos horas, lo llevó a ser tendencia en X.

Las otras bandas de las que habló

También habló de otras bandas. Dijo que Queen es una "tremenda banda", que tiene la colección completa de Pink Floyd y que su perro Conan prefiere a Bob Marley. Incluso confesó que no logró que a su mascota le guste Joan Sutherland.

"Bellini y Donizetti (N. de R.:por Vincenzo y Gaetano, dos compositores de ópera) no lo soportan... la carga sobre las sopranos es fuerte y les complica el oído...", escribió al explicar la reacción de sus perros ante la música clásica.

Sobre el hard rock y el heavy metal, señaló "Tengo algunas colecciones enteras de bandas hard rock como las de Deep Purple, Led Zeppelin y ACDC pero a lo que más llegué en el heavy metal fue Iron Maiden". En cuanto al punk, mencionó a The Clash, The Ramones y los Sex Pistols. También afirmó tener la colección completa de U2.

javier-milei-y-sus-perros-en-una-foto-de-QG2DB4JBXBDQRPRKSA2URQTPAA.avif

Hubo espacio para la música argentina. Definió a Sumo como una "tremenda banda" y dijo que le gusta Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Consultado por Lali Espósito, con quien había tenido cruces en el pasado, se limitó a decir que es "descollante".

El Presidente reveló además que el último recital que vio en vivo fue el de Andrés Calamaro en el Movistar Arena, sin precisar cuál de las presentaciones recientes. Contó que su guitarrista favorito es Paco de Lucía, que prefiere la Fender Stratocaster Sunburst y que su actor favorito es Marlon Brando. También señaló que pasó el día con el mameluco de YPF.

Del próximo recital al caso $Libra

En el tramo final del intercambio, un usuario le preguntó por un posible nuevo show de su banda. "Cuando la tasa de inflación arranque con cero", respondió. La última presentación de Everest había sido el 7 de octubre, durante la presentación de su libro La construcción del milagro.

Otro comentario aludió en tono irónico al caso de la criptomoneda promocionada por Milei el año pasado. "Tirate un dato como Libra. Asi me salvo el año", le escribió un usuario. La respuesta fue "ALL IN ARGENTINA".

Aunque en clave de broma, fue la primera referencia directa del Presidente al tema en redes, más allá de algunas menciones generales en entrevistas televisivas.

Durante el ida y vuelta también confirmó que Córdoba será la primera provincia que visitará en 2026, antes de continuar por Buenos Aires. No precisó fechas ni ciudades.

El cierre llegó con el reposteo de un mensaje elogioso de un usuario que celebró el contacto directo con la gente. Tras casi dos horas de actividad, Milei dio por terminado el intercambio, dejando una postal atípica del arranque del año desde la Casa Rosada.

"Único presidente en el mundo que habla directo con la gente, sin intermediarios. Esto los periosobres no lo toleran: perdieron el monopolio del micrófono y dejaron de ser necesarios, para que un presidente, le hable al ciudadano común", valoró el usuario.