Una tormenta sorpresiva azotó Córdoba y dejó destrozos y al menos una víctima fatal: los videos

Aunque varias zonas de la provincia se encontraban bajo alerta amarilla por tormentas, la intensidad del fenómeno tomó por sorpresa a vecinos y turistas. En redes sociales circularon imágenes y videos que mostraron piletas cubiertas de granizo, jardines dañados y autos con parabrisas destruidos.

En esas imágenes se puede apreciar el tamaño del hielo caído, que en muchos casos, eran cascotes. El gran tamaño del granizo llovido en tan poco tiempo sorprendió a los córdobeses que registraron atónitos la situación.

Alerta previa y zonas más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido un alerta por tormentas fuertes que anticipaba lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo. Las condiciones previstas finalmente se cumplieron en gran parte del territorio provincial, con un impacto desigual según las zonas.

Uno de los puntos más castigados fue Villa Allende, donde se registró granizo de gran tamaño con acumulación en calles, veredas y patios. Vecinos reportaron daños en vehículos, techos y árboles, además de anegamientos temporarios.

En Córdoba Capital, la tormenta golpeó con mayor fuerza en barrios del norte y noroeste, como Argüello, Villa Belgrano, Cerro de las Rosas y Urca, donde la caída de hielo se extendió durante varios minutos. También hubo complicaciones en sectores del sur y suroeste, con calles inundadas y cortes preventivos del suministro eléctrico.

Impacto en el Gran Córdoba y alivio térmico

El frente de tormenta avanzó además sobre localidades del Gran Córdoba como Mendiolaza, Unquillo, Saldán y La Calera, donde se repitieron los episodios de granizo y fuertes ráfagas. En el interior provincial, el temporal afectó especialmente al Valle de Paravachasca, con reportes de intensas precipitaciones y pedrea en Alta Gracia, Anisacate, Los Aromos, Falda del Carmen y La Paisanita.

Tras el paso del fenómeno, se produjo un marcado descenso de la temperatura, que trajo alivio luego de jornadas con máximas superiores a los 40 grados. Desde los organismos de emergencia recomendaron circular con precaución, evitar zonas anegadas y mantenerse informados ante la posibilidad de nuevos eventos meteorológicos.