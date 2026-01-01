En vivo Radio La Red
Tormenta
Córdoba
VIOLENTO TEMPORAL

Una tormenta sorpresiva azotó Córdoba y dejó destrozos y al menos una víctima fatal: los videos

El temporal se desató tras varios días de calor extremo y provocó daños materiales, anegamientos y escenas de fuerte impacto en distintos puntos de la provincia.

El violento temporal fue registrado en las redes por los cordobeses

Una violenta tormenta afectó este jueves a distintos puntos de Córdoba, con especial impacto en las zonas serranas y algunos barrios de la capital provincial. El fenómeno incluyó caída de granizo de gran tamaño, ráfagas intensas y lluvias concentradas que provocaron destrozos y dejaron como saldo una víctima fatal.

El episodio más grave se registró en el departamento Colón, donde los fuertes vientos derribaron una cabina de peaje ubicada a la altura de la Estación Juárez Celman. Como consecuencia, murió un trabajador de Caminos de las Sierras, de 61 años, que se desempeñaba como supervisor, según informó el diario La Voz.

La tormenta se desató durante la tarde del 1° de enero, luego de varios días de altas temperaturas. En cuestión de minutos, el clima cambió de manera abrupta y se produjo un descenso térmico marcado: en algunas localidades, la temperatura bajó de 32 a 28 grados en menos de media hora.

Además de los daños estructurales, se registraron anegamientos en calles, complicaciones en el tránsito y una fuerte reducción de la visibilidad. El granizo, con piedras comparadas al tamaño de pelotas de ping pong, causó roturas en vehículos, parques y mobiliario urbano.

Aunque varias zonas de la provincia se encontraban bajo alerta amarilla por tormentas, la intensidad del fenómeno tomó por sorpresa a vecinos y turistas. En redes sociales circularon imágenes y videos que mostraron piletas cubiertas de granizo, jardines dañados y autos con parabrisas destruidos.

En esas imágenes se puede apreciar el tamaño del hielo caído, que en muchos casos, eran cascotes. El gran tamaño del granizo llovido en tan poco tiempo sorprendió a los córdobeses que registraron atónitos la situación.

Alerta previa y zonas más afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional había emitido un alerta por tormentas fuertes que anticipaba lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y caída de granizo. Las condiciones previstas finalmente se cumplieron en gran parte del territorio provincial, con un impacto desigual según las zonas.

Uno de los puntos más castigados fue Villa Allende, donde se registró granizo de gran tamaño con acumulación en calles, veredas y patios. Vecinos reportaron daños en vehículos, techos y árboles, además de anegamientos temporarios.

En Córdoba Capital, la tormenta golpeó con mayor fuerza en barrios del norte y noroeste, como Argüello, Villa Belgrano, Cerro de las Rosas y Urca, donde la caída de hielo se extendió durante varios minutos. También hubo complicaciones en sectores del sur y suroeste, con calles inundadas y cortes preventivos del suministro eléctrico.

Impacto en el Gran Córdoba y alivio térmico

El frente de tormenta avanzó además sobre localidades del Gran Córdoba como Mendiolaza, Unquillo, Saldán y La Calera, donde se repitieron los episodios de granizo y fuertes ráfagas. En el interior provincial, el temporal afectó especialmente al Valle de Paravachasca, con reportes de intensas precipitaciones y pedrea en Alta Gracia, Anisacate, Los Aromos, Falda del Carmen y La Paisanita.

Tras el paso del fenómeno, se produjo un marcado descenso de la temperatura, que trajo alivio luego de jornadas con máximas superiores a los 40 grados. Desde los organismos de emergencia recomendaron circular con precaución, evitar zonas anegadas y mantenerse informados ante la posibilidad de nuevos eventos meteorológicos.

