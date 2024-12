Milei aseguró que "bajó la pobreza 11 puntos" y los salarios llevan 7 meses creciendo encima de la inflación

Milei apuntó contra los medios de comunicación y el periodismo

El Presidente criticó a los "periodistas ensobrados" y a los "mandriles" del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) por "decir mentiras" y no dar lugar para el "derecho a réplica".

Principalmente, Milei cuestionó a Marcelo Bonelli, por una nota donde "de once párrafos que escribió, diez eran mentira" y también apuntó contra la conductora de LN+ María Laura Santillán, a quien llamó "María Pauta Santillán" y la acusó de "operar" contra el Gobierno.

En otro tramo, apuntó también contra "los imbéciles de Chequeado", a quienes acusó de publicar información incorrecta, particularmente "desde que los compraron los kirchneristas".

Javier Milei y su relación con los ministros

"Tengo una relación cuasi simbiótica con Toto (Luis Caputo, ministro de Economía). Ningún ministro tiene habilitado hablar de plata conmigo, si quieren hablar de plata tienen que hablar con Toto y solo pasa un aumento de algo si lo autoriza Toto. No hay forma de que yo violente el equilibrio presupuestario", aseguró Milei.

Además, destacó respecto al dólar que al comienzo del Gobierno "dijimos que iba a ser la primera vez en la historia que el recorte de la brecha no iba a ser por un salto del oficial sino por una baja del paralelo". Y agregó: "Ya compramos todos los dólares para el vencimiento que tenemos en enero. Nos sobra la plata para pagar las cuentas".

Sobre la salida del cepo al dólar

En torno al valor de inflación de noviembre que se publicó este miércoles, Milei afirmó que "si el mes que viene volvemos a repetir la inflación a 2,5%, vamos a bajar el crawling peg a 1".

"Estamos trabajando alternativas para salir del cepo. Estamos negociando un programa con el Fondo (FMI) pero también con fondos de inversión. En ese contexto, elegiremos que lo más nos convenga. Cuando podamos matchear el tema de los stocks y si la base monetaria está pegada a la base monetaria amplia, podemos abrir", desarrolló.

Y reforzó: "Es decir el año que viene estaríamos en conficiones de eliminar el cepo", aunque advirtió que "no es que necesitás abrir el cepo para crecer".

El salario real, inflación y pobreza en la gestión Milei

El jefe de Estado también se refirió al salario real y dijo que “hace siete meses que viene creciendo por encima de la inflación”. Respecto a la pobreza e indigencia, afirmó que “se está derrumbando” la cantidad de ciudadanos que están en esa situación.

“El problema de la medición del INDEC es que es semestral, entonces si el número venía volando, el número que vos tenías en la punta está mucho más alto que el promedio que observa”, argumentó.

Al respecto, amplió: “Cuando vos haces controles de precios, eso no se aplica sobre cualquier cosa, se aplica sobre la canasta que va al índice, no son tontos. La canasta está subestimada porque básicamente, como hacía Moreno, que ponía los precios que él ponía en el control, después no los encontrabas en la góndola. Cuando el proceso inflacionario continúa, empiezan a escasear esos precios, entonces tenés un índice de pobreza que te podés sentir muy bien, pero es como medir tu salario con el dólar 1 a 1″.

Y completó: “Bajamos la pobreza 11 puntos, y si miras el salario en dólares pasó de 300 a 1100. Si vos mirás el PBI per capita en dólares al tipo de cambio oficial, cuando vos sos un desastre como gobierno vos tenés salida de capitales, los bonos se te hacen torta… Hoy los bonos están arriba de 70, y el riesgo país es 730, bajamos 2300 puntos el riesgo país”.

"El PBI per capita subió 120% en dólares este año”, aseguró el Presidente.

El Presidente apuntó contra los "curros"

Respecto de la reforma tributaria que anunció el martes en cadena nacional, Milei afirmó que busca "eliminar 90% de impuestos porque el 98% de lo que se recauda está en el 10% de los tributos" y aseguró que el resto existen "por curros". Además, indicó que buscará "simplificar el sistema de recaudación".

Algo similar refirió en torno al conflicto que se dio este año con las universidades nacionales: "La gente entendió que queríamos auditarlas, no cerrarlas. Vos no podes usar la plata de todos para financiar chorros".

"Sería bueno que la gente entienda que los populistas son los verdaderos enemigos del pueblo porque usan causas nobles para esconder los curros de la casta política", expresó.

Cuestionó a la oposición por criticar "las formas"

En otro tramo, Milei apuntó contra un sector de la oposición que le pide que cambie las formas a la hora de expresarse: "Lo que importa es el contenido, las formas son un problema de los mediocres. Estos imbéciles hubieran fusilado contra la pared a (Domingo Faustino) Sarmiento".

"No podés ser tolerante con los intolerantes. Cuando me vienen con el tema de las formas les digo 'imbécil, del otro lado están los kukas'. Por eso perdieron siempre contra los kukas. En vez de hacer una autocrítica, me critican a mi que sin partido le gane a los kukas", espetó.

Sobre el plan nuclear

También se refirió al Plan Nuclear que anunció el martes en cadena nacional por el aniversario de Gobierno: "El 20 de diciembre, Reidel anuncia el plan nuclear Argentina. Tenemos planeado desarrollar Atucha 3 y trabajar con reactores pequeños modulares que vamos a exportar".

"En esa carrera de tecnología Argentina está 7 años delantado respecto al resto, está hecho por físicos y matemáticos del Balseiro y una empresa privada", detalló.

La relación del Presidente con Elon Musk

Consultado por su relación con Elon Musk, recordó su primera reunión, que duró 45 minutos. Allí, el empresario norteamericano le preguntoó cuándo iba a tener hijos y le dijo que "de cuatro patas no cuentan".

Además, Musk le confesó que se levanta todos los días pensando cómo mejorarle la vida a la gente.

Noticia en desarrollo...