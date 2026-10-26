El decisivo gesto de la mamá de Tini Stoessel que levantó una inesperada sospecha

Tini Stoessel y su familia se encuentran envueltos en una enorme polémica que se trasladó a los medios hace unos meses con diferencias en cuanto al manejo del patrimonio de la cantante.
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Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, desconcertó a todos con una acción virtual hacia su hija en medio la fuerte interna familiar.
Tini Stoessel y su familia se encuentran envueltos en una enorme polémica que se trasladó a los medios hace unos meses con diferencias en cuanto al manejo del patrimonio de la cantante.
En ese contexto, en medio de la distancia que existe entre la artista y sus padres, se conoció un gesto virtual que llamó la atención en las últimas horas y que levantó distintas sospechas.
Mariana Muzlera, madre de Tini Stoessel, reapareció en las redes sociales nuevamente y dio un inesperado like a una publicación donde estaba su hija recostada en la cama acompañada de su perro.
Esta particular actitud de Muzlera fue detectada por Pochi desde su cuenta de Instagram Gossipeame y planteó además la duda sobre cómo se encuentra el vínculo entre madre e hija tras la tensión familiar.
“La mamá de Tini likeando su publicación”, describió la panelista del programa Puro Show (El Trece) al detectar el me gusta de Mariana a la tierna imagen de su hija junto a su mascota.
Y luego dejó la pregunta planteada entre sus seguidores sobre cómo están las cosas entre la cantante y su madre en la actualidad tras ese sorpresivo gesto: “¿Intención de acercarse a su hija o ya una reconciliación?“, preguntó para que sus seguidores dejen su opinión sobre el tema.
Tras la polémica suspensión de su recital en Miami, Tini Stoessel retomó su agenda de shows en Venezuela y se pronunció ante su público con una frase que no pasó inadvertida en medio de la pelea familiar.
La cantante retomó su gira Futttura y sorprendió con una declaración a la vista de todos que no pasó inadvertida en medio del conflicto que atraviesa desde hace tiempo con su familia.
“Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia y Rodrigo (De Paul) es mi familia. Son mi familia”, expresó visiblemente emocionada Tini Stoessel ante la mirada atenta de sus seguidores.
La frase resonó con fuerza debido a la compleja situación familiar que mantiene alejada a la cantante de Alejandro Stoessel, su padre, Mariana Muzlera, su madre, y su hermano Francisco Stoessel, quienes no estarán presentes en el casamiento de la cantante con el futbolista Rodrigo De Paul a fin de año.