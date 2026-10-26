El decisivo gesto de la mamá de Tini Stoessel que levantó una inesperada sospecha

“La mamá de Tini likeando su publicación”, describió la panelista del programa Puro Show (El Trece) al detectar el me gusta de Mariana a la tierna imagen de su hija junto a su mascota.

Y luego dejó la pregunta planteada entre sus seguidores sobre cómo están las cosas entre la cantante y su madre en la actualidad tras ese sorpresivo gesto: “¿Intención de acercarse a su hija o ya una reconciliación?“, preguntó para que sus seguidores dejen su opinión sobre el tema.

El picante mensaje de Tini Stoessel sobre su familia en pleno escenario

Tras la polémica suspensión de su recital en Miami, Tini Stoessel retomó su agenda de shows en Venezuela y se pronunció ante su público con una frase que no pasó inadvertida en medio de la pelea familiar.

La cantante retomó su gira Futttura y sorprendió con una declaración a la vista de todos que no pasó inadvertida en medio del conflicto que atraviesa desde hace tiempo con su familia.

“Mi equipo es mi familia, ustedes son mi familia y Rodrigo (De Paul) es mi familia. Son mi familia”, expresó visiblemente emocionada Tini Stoessel ante la mirada atenta de sus seguidores.

La frase resonó con fuerza debido a la compleja situación familiar que mantiene alejada a la cantante de Alejandro Stoessel, su padre, Mariana Muzlera, su madre, y su hermano Francisco Stoessel, quienes no estarán presentes en el casamiento de la cantante con el futbolista Rodrigo De Paul a fin de año.