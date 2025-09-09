Milei canceló su viaje a España y se queda a ordenar el frente interno tras la derrota electoral bonaerense

El presidente Javier Milei canceló su viaje previsto para el próximo fin de semana a Madrid, España, donde iba a participar como principal orador de un acto del ultraderechista partido y aliado Vox.
El presidente Milei tenía previsto partir a Madrid este viernes invitado por su aliado y amigo, Santiago Abascal, pero decidió quedarse en medio de frenéticas reuniones políticas para ordenar el frente interno e incertidumbre en los mercados.
Javier Milei canceló su nuevo viaje a España. El presidente iba a estar el sábado en un acto del ultraderechista Vox, pero se quedó para ordenar el frente electoral interno. Foto: Archivo.
El presidente Javier Milei canceló su viaje previsto para el próximo fin de semana a Madrid, España, donde iba a participar como principal orador de un acto del ultraderechista partido y aliado Vox.
El presidente tenía previsto partir en avión este viernes para llegar al acto invitado por su aliado y amigo, Santiago Abascal, pero según confirmó este martes una alta fuente de la Casa Rosada a A24.com, decidió finalmente no viajar.
Milei tenía previsto primero dar una clase ante los alumnos de la IE University, una de las universidades privadas más importantes de España. Las invitaciones ya habían sido cursadas.
El principal objetivo, sin embargo, del nuevo viaje presidencial a España era participar este domingo de la cumbre “Viva Europa 2025”, que reúne una vez por año al grupo parlamentario europeo “Patriotas”, que integran su amigo Santiago Abascal, líder de VOX, la francesa Marine Le Pen o el húngaro Viktor Orban, entre otros.
Milei ya había asistido a la edición de 2024, en su primera visita a España como presidente. Su presencia ya había sido confirmada por el partido de ultraderecha que crece en las encuestas españolas sustentado en un discurso contra la inmigración.
De todas maneras, una alta fuente cercana a Milei relativizó la decisión al señalar que “nunca estuvo confirmado” la participación de Milei al acto del partido Vox este sábado en Madrid.
Desde que La Libertad Avanza sufrió una dura derrota electoral a manos del peronismo el domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada con el presidente Milei a la cabeza, es escenario de intensas y frenéticas reuniones de gabinete de ministros, que fue ratificado en su conjunto en medio de rumores de cambios.
Como primera reacción política tras la derrota electoral del domingo, Milei también se puso al frente de la conducción política este martes en las reuniones de los equipos de campaña tanto nacional como bonaerense de LLA, con el objetivo de redefinir la estrategia electoral del oficialismo para los comicios nacionales del 26 de octubre.
Milei también debe definir antes del viernes cuestiones importantes de la gestión nacional, vinculadas al vencimiento del plazo el próximo jueves de la reglamentación o si decide vetar, las leyes sancionadas por la oposición en el Congreso.
Entre esas normas que el Ejecutivo debe definir si reglamenta o veta, se encuentran las normas que declaran la emergencia en Salud pediátrica y el hospital Garrahan y la ley de financiamiento Universitario, como la que aumenta la coparticipación de fondos ATN a las provincias, que generó una virtual ruptura en la relación entre el gobierno nacional y gobernadores aliados y opositores en conjunto.
En tanto, todos los 15 de septiembre es la fecha estipulada tradicionalmente para la presentación del proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2026, aunque no está confirmado si esta vez, como lo hizo el año pasado, lo hará en la misma fecha el propio presidente o el equipo económico.