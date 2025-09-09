Milei canceló su viaje a España y se queda a ordenar el frente interno tras la derrota electoral bonaerense

Milei ya había asistido a la edición de 2024, en su primera visita a España como presidente. Su presencia ya había sido confirmada por el partido de ultraderecha que crece en las encuestas españolas sustentado en un discurso contra la inmigración.

Javier Milei se definió como el máximo líder de la derecha mundial, tras el acto de Vox y la derecha internacional del domingo en Madrid. Foto Presidencia.jpeg

De todas maneras, una alta fuente cercana a Milei relativizó la decisión al señalar que “nunca estuvo confirmado” la participación de Milei al acto del partido Vox este sábado en Madrid.

Desde que La Libertad Avanza sufrió una dura derrota electoral a manos del peronismo el domingo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, la Casa Rosada con el presidente Milei a la cabeza, es escenario de intensas y frenéticas reuniones de gabinete de ministros, que fue ratificado en su conjunto en medio de rumores de cambios.

Como primera reacción política tras la derrota electoral del domingo, Milei también se puso al frente de la conducción política este martes en las reuniones de los equipos de campaña tanto nacional como bonaerense de LLA, con el objetivo de redefinir la estrategia electoral del oficialismo para los comicios nacionales del 26 de octubre.

Milei también debe definir antes del viernes cuestiones importantes de la gestión nacional, vinculadas al vencimiento del plazo el próximo jueves de la reglamentación o si decide vetar, las leyes sancionadas por la oposición en el Congreso.

Entre esas normas que el Ejecutivo debe definir si reglamenta o veta, se encuentran las normas que declaran la emergencia en Salud pediátrica y el hospital Garrahan y la ley de financiamiento Universitario, como la que aumenta la coparticipación de fondos ATN a las provincias, que generó una virtual ruptura en la relación entre el gobierno nacional y gobernadores aliados y opositores en conjunto.

En tanto, todos los 15 de septiembre es la fecha estipulada tradicionalmente para la presentación del proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2026, aunque no está confirmado si esta vez, como lo hizo el año pasado, lo hará en la misma fecha el propio presidente o el equipo económico.