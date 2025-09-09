Milei descartó cambios de Gabinete y ratifica a Karina, los primos Menem y Sebastián Pareja en las mesas política electorales

Fue luego de dos reuniones de gabinete el lunes, en las que, según trascendió, hubo fuertes cruces por la responsabilidad en la derrota del domingo, que dejó al Gobierno “shockeado” según admitieron las fuentes oficiales a A24.com.

Javier Milei encabezó una reunión de gabinete este jueves en Casa Rosada. Duro mensaje en contra del tercer paro general de la CGT. Foto Presidencia..jpg.jpeg

El lunes en Casa Rosada admitían que Milei analizaba adelantar cambios en el gabinete; en la primera reunión se discutió eso. Pero algo pasó en en el medio y los cambios que le habría propuesto Caputo a Milei chocaron con la oposición de la hermana del presidente. Entre ellos, había pedido el alejamiento de Eduardo Lule Menem y Sebastián Pareja de la estrategia de campaña y las decisiones políticas.

Milei se puso al frente del Gabinete ratificado y ratificó el modelo económico, que según dijo a sus ministros: “no se negocia” y descartó además anunciar medidas de aumentos a sectores como jubilados, discapacidad, el hospital de Pediatría Garrahan o las universidades: “no hay plan platita”, señaló una ministra cercana al presidente, ante la consulta de A24.com.

Un importante asesor de Milei, reconoció que el lunes que a pesar de las dos reuniones de gabinete del lunes tras las cuales, anunció la creación de las mesas política nacional y provincial, “seguir analizando el resultado electoral del domingo y sus causas” para resideñar la campaña electoral de LLA de intentar “revertir” la derrota ante el peronismo, en los comicios nacionales de octubre.

Milei terminó terciando en la interna entre Karina y Santiago Caputo

Milei terminó terciando en la interna poniéndose al frente de la mesa política nacional, y presidió este martes durante más de 2 horas y en estricto hermetismo, la primera reunión de la que participaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, Karina Milei, Santiago Caputo, Martín Menem y la ministra y candidata a senadora por CABA, Patricia Bullrich.

El resultado es que nada cambió a pesar de la autocrítica prometida por el presidente en su discurso desde el búnker de LLA el domingo en Gonnet, donde aceptó la derrota electoral y prometió corregir todos los errores políticos cometidos, y que nunca más vuelvan a suceder.

La duda en los pasillos de la Casa Rosada es cómo interactuarán de ahora en más Karina y Santiago Caputo, para evitar una confrontación interna que lleve a LLA a chocarse con otra derrota en las elecciones legislativas nacionales de octubre.

santiago Caputo y los militantes libertarios de Las Fuerzas del Cielo. FotoX

Según pudo comprobar A24.com, Lule Menem sigue trabajando como siempre en su despacho del primer piso de la Casa Rosada que da a la calle Hipólito Yrigoyen, justo frente al Ministerio de Economía. Lule recibió el lunes a la tarde, a Pareja, en su oficina, mientras Milei y Karina reunían al gabinete nacional en el segundo turno de la tarde.

La mesa política provincial con integrantes del PRO

Por la tarde, alrededor de las 14 está convocada también en la Casa Rosada la "mesa política provincial" que integran Pareja, Caputo, y se ampliará con referentes del PRO como Cristian Ritondo, Guillermo Montenegro y Diego Santilli.

Pero la mayor duda radicaba en qué sucederá con la interna entre Sebastián Pareja, a quien Las Fuerzas del Cielo y tuiteros que responden a Santiago Caputo, salieron a criticar abiertamente.