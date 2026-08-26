Milei celebró el avance de la reforma del Banco Central: "Un paso fundamental"

Petri también sostuvo: “Los argentinos vivimos durante un siglo una confiscación permanente, silenciosa, sin juez, ni sentencia, que a pesar de estar prohibida por la Constitución, encontraba en el Banco Central un atajo para hacerla posible vía inflación. Lo reconocía el padre del progresismo Keynes cuando sin empacho dijo que ‘con inflación los gobiernos pueden confiscar secreta e inadvertidamente una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos’. Toda una confesión de parte!“.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, también celebró a través de su cuenta de la red social X y expresó que "este proyecto viene a poner fin a un largo período de dominancia fiscal, y desarma los mecanismos de emisión descontrolada que empobrecieron a millones de argentinos".

Además, destacó algunos de los puntos centrales de la reforma y aseguró que "el BCRA abandona los objetivos múltiples de la reforma de 2012. Su misión primaria y fundamental vuelve a ser únicamente preservar el valor de la moneda".

Y agregó que "lo que busca este proyecto es replicar lo que ya se logró en la gran mayoría de los países que erradicaron la inflación: un banco central independiente que cuide el valor de la moneda sin estar condicionado por el poder político de turno".

Y concluyó: "Tener una moneda sana es el pilar fundamental e innegociable para recuperar el crédito, incentivar la inversión productiva, recomponer salarios y transitar el camino del crecimiento sostenido".

La votación que le dio media sanción al proyecto

La votación se concretó pasadas las 18, con 144 votos positivos, 102 negativos y 9 abstenciones. La Libertad Avanza contó con el respaldo del PRO, la UCR, parte de Provincias Unidas, Argentina Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Por Santa Cruz.

El oficialismo había conseguido reunir el quórum al comienzo de la sesión, con la presencia de 129 legisladores.

Durante el tratamiento en particular, los diputados resolvieron votar el proyecto por título. La modalidad generó un cruce entre el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, quien reclamó que el artículo 13 fuera sometido a una votación específica.

Luego intervino el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, quien planteó que se realizara una votación nominal por considerar que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central era de "suma importancia". Martínez agradeció posteriormente el gesto.

Qué cambia con la reforma del Banco Central

El proyecto establece la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro por parte del Banco Central. De aprobarse, la entidad monetaria dejará de contar con los adelantos transitorios.

La reforma también impide que el Banco Central compre de manera directa títulos públicos en el mercado primario. La iniciativa busca así reforzar la independencia de la autoridad monetaria frente al Poder Ejecutivo.

La sesión contempla además un extenso temario que incluye otras iniciativas. Entre ellas se encuentran el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes y la reducción del IVA del 21% al 10,5% para la fécula y la harina de mandioca.