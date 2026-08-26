Marcelo Tinelli opinó sobre el conflicto entre Tini y Alejandro Stoessel y fue contundente: "Una de las cosas más tristes..."

Las declaraciones se conocieron después de que Micaela y Candelaria Tinelli también hicieran publicaciones en redes sociales que fueron vinculadas con la nueva polémica. Candelaria hizo referencia a la “justicia divina” y al “karma”, mientras que Micaela compartió una frase en la misma línea.

Qué dijo Mica Tinelli a Tini Stoessel

Tini Stoessel quedó en el centro de una fuerte controversia familiar luego de que trascendiera que habría iniciado una revisión sobre la administración del dinero generado durante su extensa trayectoria artística. La medida estaría vinculada con el manejo de su patrimonio, que durante años estuvo a cargo de su padre, Alejandro Stoessel.

En este contexto, Mica Tinelli sorprendió al publicar un mensaje en sus redes sociales que rápidamente fue interpretado por muchos como una indirecta hacia la cantante. "El único karma que el deseo a la gente que me hizo daño es que se encuentren a ellos mismos en alguien más", escribió la hija de Marcelo Tinelli.

La publicación cobró especial relevancia debido al enfrentamiento que durante años mantuvieron Marcelo y Alejandro. Ambos trabajaron juntos en el pasado, aunque la relación profesional terminó en medio de un conflicto que posteriormente llegó a la Justicia.

"Judas dio el beso. Justicia divina. Amo mucho la sabiduría del universo y su karma. La amo a ella literal, pero este tema me hizo mal a mi y a mis hermanos en su momento, cuando escuchábamos estadios cantándole a papá y gritando comentarios espantosos. Me da paz que las cosas salgan a la luz", dice el posteo que compartió en sus historias.

El litigio se extendió durante varios años y atravesó distintas instancias judiciales. Finalmente, la Justicia, incluida la Cámara Civil y Comercial Federal y tribunales superiores, resolvió el conflicto en favor de Marcelo, al determinar que los derechos vinculados con la creación y dirección artística de la ficción le correspondían al conductor.