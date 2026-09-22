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CUMBRE DE LA ONU

Milei y Trump se encontraron en la cumbre del Escudo de las Américas en Nueva York

Los presidentes de Argentina y Estados Unidos coincidieron en una sesión especial del Escudo de las Américas en Nueva York. El encuentro estuvo centrado en la cooperación regional contra el narcotráfico y el terrorismo.

Milei y Trump coincidieron en una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas

Milei y Trump coincidieron en una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por la Casa Blanca contra el narcotráfico y el terrorismo en la región. (Foto: Reuters)

Javier Milei y Donald Trump coincidieron este martes en una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, realizada en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

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Javier Milei hablará el miércoles en la Asamblea General de la ONU (Foto: Presidencia).

El encuentro fue impulsado por la Casa Blanca para coordinar acciones contra organizaciones criminales transnacionales vinculadas, según la administración estadounidense, con redes de influencia de China e Irán en la región.

Trump llegó acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller. (Foto: Reuters)

Trump llegó acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller. (Foto: Reuters)

El presidente estadounidense llegó acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller.

La presencia de los funcionarios junto al mandatario reflejó la relevancia que la administración republicana le asigna al Escudo de las Américas, una iniciativa que apunta a reforzar la cooperación regional frente al narcotráfico y el terrorismo.

Milei planteó un rol activo para la Argentina

Antes del ingreso de Trump al encuentro, Milei tuvo una breve intervención en la que destacó la necesidad de profundizar la cooperación entre los países del continente en materia de seguridad.

“Creemos que en este nuevo mundo la seguridad de un país es extensiva a la de sus vecinos y a los aliados más inmediatos", expresó.

El encuentro constituyó la primera actividad de Milei durante su participación en el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Foto: Reuters)

El encuentro constituyó la primera actividad de Milei durante su participación en el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Foto: Reuters)

En esa línea, el presidente sostuvo que la Argentina pretende asumir una participación activa en la protección de la región: "Por eso queremos tener un rol proactivo en garantizar no solo la seguridad argentina, sino también la seguridad hemisférica".

Milei también señaló como desafíos para su administración la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida, y vinculó esos objetivos con la estrategia de posicionar a la Argentina como un aliado estratégico.

Milei destacó la necesidad de profundizar la cooperación entre los países del continente en materia de seguridad. (Foto: Reuters)

Milei destacó la necesidad de profundizar la cooperación entre los países del continente en materia de seguridad. (Foto: Reuters)

"Los desafíos relativos al mundo de hoy y también al mundo de mañana, como son la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida. Eso es uno de los compromisos de nuestra administración, que es una herramienta fundamental para proyectarnos como el aliado estratégico que queremos ser”, indicó Milei.

Crimen transnacional, narcotráfico y terrorismo

El mandatario argentino amplió su planteo al advertir que las amenazas actuales no se limitan a los conflictos entre Estados. En ese sentido, mencionó el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, además de los riesgos vinculados con el ámbito de la información.

Milei sostuvo que la Argentina pretende asumir una participación activa en la protección de la región. (Foto: Reuters)

Milei sostuvo que la Argentina pretende asumir una participación activa en la protección de la región. (Foto: Reuters)

“Porque hoy las amenazas que castigan a nuestras naciones no suceden solo en el mundo físico, sino también el de la información y los operadores psicológicos. No se reducen al conflicto entre países, sino que toman la forma elusiva de organizaciones que no conocen fronteras, como el crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo", dijo.

Y agregó: "Nosotros fortaleceremos nuestros instrumentos para repeler estas amenazas, para seguir sus estructuras financieras, proteger nuestras instituciones de su infiltración”, finalizó.

La reunión impulsada por Estados Unidos

La apertura de la sesión estuvo a cargo de Marco Rubio, quien planteó la necesidad de profundizar la coordinación entre los países participantes para enfrentar al crimen organizado.

Durante su intervención, el secretario de Estado estadounidense sostuvo que estas organizaciones “no reconocen fronteras ni soberanía” y afirmó que algunas cuentan con recursos y capacidad de fuego comparables a los de un Estado.

El encuentro se desarrolló en el Room 6 de la ONU y constituyó la primera actividad de Milei en Estados Unidos durante su participación en el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Presidente asistió acompañado por el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

En pocas palabras

  • Encuentro bilateral: Javier Milei y Donald Trump coincidieron en Nueva York en una sesión del Escudo de las Américas.
  • Objetivo de la cumbre: Coordinar acciones regionales contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen transnacional.
  • Postura argentina: Milei planteó un rol activo para la Argentina en la seguridad hemisférica y la proyección atlántica.
Resumen generado por Thinkindot AI
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