Milei y Trump se encontraron en la cumbre del Escudo de las Américas en Nueva York

Milei planteó un rol activo para la Argentina

Antes del ingreso de Trump al encuentro, Milei tuvo una breve intervención en la que destacó la necesidad de profundizar la cooperación entre los países del continente en materia de seguridad.

“Creemos que en este nuevo mundo la seguridad de un país es extensiva a la de sus vecinos y a los aliados más inmediatos", expresó.

El encuentro constituyó la primera actividad de Milei durante su participación en el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (Foto: Reuters)

En esa línea, el presidente sostuvo que la Argentina pretende asumir una participación activa en la protección de la región: "Por eso queremos tener un rol proactivo en garantizar no solo la seguridad argentina, sino también la seguridad hemisférica".

Milei también señaló como desafíos para su administración la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida, y vinculó esos objetivos con la estrategia de posicionar a la Argentina como un aliado estratégico.

Milei destacó la necesidad de profundizar la cooperación entre los países del continente en materia de seguridad. (Foto: Reuters)

"Los desafíos relativos al mundo de hoy y también al mundo de mañana, como son la proyección sobre el Atlántico Sur y la Antártida. Eso es uno de los compromisos de nuestra administración, que es una herramienta fundamental para proyectarnos como el aliado estratégico que queremos ser”, indicó Milei.

Crimen transnacional, narcotráfico y terrorismo

El mandatario argentino amplió su planteo al advertir que las amenazas actuales no se limitan a los conflictos entre Estados. En ese sentido, mencionó el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, además de los riesgos vinculados con el ámbito de la información.

Milei sostuvo que la Argentina pretende asumir una participación activa en la protección de la región. (Foto: Reuters)

“Porque hoy las amenazas que castigan a nuestras naciones no suceden solo en el mundo físico, sino también el de la información y los operadores psicológicos. No se reducen al conflicto entre países, sino que toman la forma elusiva de organizaciones que no conocen fronteras, como el crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo", dijo.

Y agregó: "Nosotros fortaleceremos nuestros instrumentos para repeler estas amenazas, para seguir sus estructuras financieras, proteger nuestras instituciones de su infiltración”, finalizó.

La reunión impulsada por Estados Unidos

La apertura de la sesión estuvo a cargo de Marco Rubio, quien planteó la necesidad de profundizar la coordinación entre los países participantes para enfrentar al crimen organizado.

Durante su intervención, el secretario de Estado estadounidense sostuvo que estas organizaciones “no reconocen fronteras ni soberanía” y afirmó que algunas cuentan con recursos y capacidad de fuego comparables a los de un Estado.

El encuentro se desarrolló en el Room 6 de la ONU y constituyó la primera actividad de Milei en Estados Unidos durante su participación en el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El Presidente asistió acompañado por el canciller, Pablo Quirno, y el ministro de Economía, Luis Caputo.