Córdoba tendrá dos días de feriado por la visita del papa León XIV

Qué hará el papa León XIV en Córdoba

El Pontífice llegará a Córdoba durante la mañana del martes 10 de noviembre. Según el cronograma difundido, partirá desde Buenos Aires a las 7.30 y arribará al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella alrededor de las 9.

A las 10, León XIV celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, a las 15.15, participará de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Luego regresará a Buenos Aires, donde está prevista una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La visita a Córdoba forma parte del viaje apostólico que llevará al Papa por la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El programa oficial también incluye actividades en Buenos Aires, Claypole y Luján.

Cómo será el esquema de feriados durante la visita

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional debido a las actividades previstas en Buenos Aires, entre ellas la misa que León XIV celebrará frente al Monumento de los Españoles, en Palermo.

El martes 10, en cambio, habrá feriados limitados a las jurisdicciones donde se desarrollen actividades del pontífice. Para Córdoba, el Gobierno provincial confirmó esa jornada; en la provincia de Buenos Aires también se prevé una jornada especial para el miércoles 11, cuando León XIV visite Luján.

Además del impacto en el calendario laboral, las autoridades preparan un operativo especial de seguridad y transporte para facilitar el desplazamiento de los fieles. En Córdoba, el dispositivo federal ya fue formalmente creado para coordinar las fuerzas durante la visita.

La agenda del Papa en Argentina

Papa León XIV (Foto: archivo)

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. Durante esos días tendrá actividades pastorales e institucionales en distintas localidades.

El lunes 9, además de la misa en Palermo, visitará Claypole, participará de encuentros con representantes del mundo del trabajo y mantendrá reuniones con referentes religiosos. El martes estará en Córdoba y por la noche encabezará una vigilia con jóvenes en Buenos Aires.

Finalmente, el miércoles 11 visitará Luján, donde celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir rumbo a Perú.