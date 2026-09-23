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Córdoba tendrá dos días de feriado por la visita del papa León XIV

El lunes 9 será feriado nacional en todo el país, mientras que Córdoba sumará uno más en la provincia. La agenda de León XIV contempla una misa y un encuentro en la Catedral antes de su regreso a Buenos Aires.

Córdoba tendrá dos días de feriado por la visita del papa León XIV. (Foto: Reuters)

Córdoba tendrá dos días de feriado por la visita del papa León XIV. (Foto: Reuters)

La visita del papa León XIV a la Argentina modificará el calendario laboral de noviembre. El Gobierno nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país, mientras que las jurisdicciones por las que pasará el pontífice podrán establecer jornadas adicionales.

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Pablo Quirno, junto a monseñor Marcelo Colombo, la ministra Monteoliva y el vocero Adrián Ravier (Foto: Presidencia).

En Córdoba, el jefe de Gabinete provincial, Manuel Calvo, confirmó que también habrá feriado el martes 10 de noviembre, fecha en la que León XIV desarrollará su agenda en territorio cordobés. De esta manera, la provincia tendrá dos jornadas consecutivas de feriado, aunque el segundo día tendrá alcance provincial y no será un feriado nacional.

La definición se tomó en el marco de una reunión entre autoridades nacionales, provinciales y representantes de la Iglesia para organizar la visita. El Gobierno ya había establecido un Comando Unificado Federal para Córdoba con el objetivo de coordinar el operativo de seguridad durante la presencia del Papa.

Qué hará el papa León XIV en Córdoba

El Pontífice llegará a Córdoba durante la mañana del martes 10 de noviembre. Según el cronograma difundido, partirá desde Buenos Aires a las 7.30 y arribará al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella alrededor de las 9.

A las 10, León XIV celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Por la tarde, a las 15.15, participará de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Luego regresará a Buenos Aires, donde está prevista una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La visita a Córdoba forma parte del viaje apostólico que llevará al Papa por la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. El programa oficial también incluye actividades en Buenos Aires, Claypole y Luján.

Cómo será el esquema de feriados durante la visita

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional debido a las actividades previstas en Buenos Aires, entre ellas la misa que León XIV celebrará frente al Monumento de los Españoles, en Palermo.

El martes 10, en cambio, habrá feriados limitados a las jurisdicciones donde se desarrollen actividades del pontífice. Para Córdoba, el Gobierno provincial confirmó esa jornada; en la provincia de Buenos Aires también se prevé una jornada especial para el miércoles 11, cuando León XIV visite Luján.

Además del impacto en el calendario laboral, las autoridades preparan un operativo especial de seguridad y transporte para facilitar el desplazamiento de los fieles. En Córdoba, el dispositivo federal ya fue formalmente creado para coordinar las fuerzas durante la visita.

La agenda del Papa en Argentina

Papa Le&oacute;n XIV (Foto: archivo)

Papa León XIV (Foto: archivo)

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. Durante esos días tendrá actividades pastorales e institucionales en distintas localidades.

El lunes 9, además de la misa en Palermo, visitará Claypole, participará de encuentros con representantes del mundo del trabajo y mantendrá reuniones con referentes religiosos. El martes estará en Córdoba y por la noche encabezará una vigilia con jóvenes en Buenos Aires.

Finalmente, el miércoles 11 visitará Luján, donde celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de partir rumbo a Perú.

En pocas palabras

  • Feriado Nacional: El lunes 9 de noviembre será día no laborable en todo el país por la visita del Papa.
  • Córdoba tendrá dos días de feriado: Además del 9, la provincia tendrá asueto el martes 10 de noviembre por la agenda del pontífice.
  • Agenda papal en Córdoba: El Papa León XIV oficiará una misa y tendrá un encuentro en la Catedral antes de regresar a Buenos Aires.
Resumen generado por Thinkindot AI
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