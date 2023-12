Milei definió con sus ministros los pasos a seguir tras el ajuste y definió un rol clave para José Luis Espert

También avanzaron en el análisis del paquete de leyes que enviará el Poder Ejecutivo la semana próxima al Congreso, que contiene el plan de "reformas estructurales", además de aumentos de impuestos para aumentar la recaudación, una ley de moratoria y de blanqueo.

"A este gobierno no le han dejado un paciente con dolor de muelas, sino un paciente a punto de morirse y no estamos dispuestos a permitirlo. Por eso, el paquete de medidas urgentes para sentar las bases de lo que viene la semana que viene, que es el envío de leyes de reformas estructurales al Congreso, El objetivo es evitar la catástrofe y evitar caer en un esquema hiperinflacionario que es mucho más gravoso que el de los años '89 '90 donde la inflación superó el 3000 % anual".

Con esa frase, Milei puso en voz del vocero presidencial los argumentos del Gobierno nacional para explicar la dureza de las medidas de ajuste y devaluación de un 119 % anunciada entre las 10 medidas de urgencia por el ministro de Economía.

Adorni explicó que el "norte más urgente del Gobierno es llegar en lo inmediato al déficit cero. Este paquete de medidas apunta a reducir a cero el déficit fiscal de 5 % del PBI que, según señaló el ministro Caputo, dejó el gobierno anterior de Alberto Fernández y Sergio Massa.

Llegar en lo inmediato al equilibrio de las cuentas públicas es el mensaje que dejó esta tercera reunión de Gabinete que presidió Milei desde que está en funciones, y que tomó a la Casa Rosada como un torbellino de reuniones del presidente con funcionarios y dirigentes aliados.

Mientras tanto, el nuevo presidente del Banco Central, antes del inicio de la jornada cambiaria y bancaria, se reunía con las asociaciones de bancos argentinos para explicarles las medidas que entraron en vigencia de inmediato y que tienen que ver con la actualización del valor del dólar oficial a $800, y la política monetaria y cambiaria que incluye terminar con la emisión monetaria, mantener el nivel de tasas de interés en 133% y mantener el cepo cambiario con liberación de importaciones y aumento de retenciones a las exportaciones.

Espert se reunió con Milei y con Caputo y será el nexo con el Congreso

milei espert.avif

Después de la reunión de gabinete, el diputado José Luis Espert fue recibido por Milei y el ministro Caputo para coordinar el impulso de las reformas fiscales en el Congreso, según señaló el excandidato de Avanza Libertad, que se definió como "la interfaz del gobierno con el congreso por las medidas fiscales que se viene".

"Soy la interfaz del gobierno con el Congreso por las medidas fiscales que se vienen y por las ideas liberales que siempre he defendido, que eso es lo que más me conecta con el presidente", dijo Espert en diálogo con periodistas acreditados en la Casa de Gobierno y anticipó que el Gobierno analiza un esquema de eliminación de subsidios a empresas de transporte para pasarlos, como había anticipado Adorni, a la "demanda", es decir, medida que podría aplicarse según Espert "a los usuarios a través de la tarjeta SUBE".

Tras la reunión de gabinete, Milei tenía previsto reunirse con una delegación de empresarios norteamericanos encabezados por el embajador Marc Stanley.

Adorni: "El déficit fiscal es la madre de todas las batallas"

adorni.jpeg Nueva conferencia de prensa del portavoz presidencial Manuel Adorni (Foto: captura YouTube Casa Rosada).

Aunque en el entorno, señalan que Milei es su propio ministro de Economía, confirmaron que las demoras y las idas y vueltas en la difusión de las medidas, a través de un rediseño del video grabado por Caputo, se debió a la necesidad de "reformular las formas del anuncio", ya que el presidente no había quedado conforme con el tono que le había dado el ministro.

Tal como había anticipado A24.com en la víspera, la idea de Milei es mostrar que el ajuste y las reformas que impulsará en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso, es que "no hay opción" a la eliminación masiva de contrataciones del último año en el Estado, como la eliminación de subsidios a las tarifas de servicios públicos, la eliminación drástica de las transferencias de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias, el retorno y aumentos de impuestos como Ganancias.

En la reunión de gabinete de este miércoles se analizaron además el paquete de leyes que Milei enviará en los próximos días para que debate el Congreso, que incluyen, según confirmaron fuentes oficiales a A24.com, una moratoria fiscal, y una ley de blanqueo de capitales.

El mensaje a los mercados y al mundo financiero internacional, es que Milei será duro en la eliminación de gastos del Estado y aplicar un ajuste ortodoxo al extremo, con el objetivo de recuperar la credibilidad, como base para la normalización y estabilización de la economía avanzar en las reformas que tienen que ver con la privatización y un esquema de desregulación de la economía.

Para que los argentinos vayan ajustando sus cinturones, el vocero presidencial reiteró varias veces que "no hay plata" y "no se puede gastar más de lo que ingresa". "Eso no es negociable porque sabemos que eso deriva en la crisis de deuda o de inflación que venimos viviendo desde hace más de 20 años, cuando salimos del régimen de convertibilidad", dijo.

Milei piensa llegar al déficit cero inmediato a partir de las medidas anunciadas sobre la base de dos pilares: atacar el gasto público y mejorar los ingresos fiscales.

Piensa bajar el déficit de 5% PBI que recibió, eliminando el 3 % de gastos del Estado y 2 % de déficit por la deuda.

La baja de contrataciones prevé un ahorro de 0.4 % del PBI, e incluye reducción de gastos en jubilaciones y pensiones,

Otro punto en la ira de Milei son las "transferencias discrecionales (fondos ATN) a las provincias" que se reducirán del actual 0.5 % del PBI al 0.2%", anticipó Adorni y las volvió a cuestionar por su carácter político.

La eliminación de subsidios a las tarifas generará un "ahorro de 0,5% del PBI", y la paralización de obras públicas del Estado representará una reducción de 0,7% del PBI.

En planes sociales el recorte representará del 0,4% y otro 0,5% de ahorro apunta a las cuentas públicas del Estado.