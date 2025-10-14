Milei tras la reunión con Trump: "La principal potencia continuará apoyándonos, salvo que volvamos a abrazar el populismo"

Además, expresó: "Confío en que esta vez el esfuerzo va a valer la pena, que los argentinos no van a volver al pasado y que vamos a volver a ser una potencia mundial donde la inflación, la inseguridad y la pobreza sean solamente un mal recuerdo del pasado".

En su visita a la Casa Blanca, Milei fue recibido por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Allí, el mandatario firmó el Libro de Visitas de Honor de la residencia oficial. El jefe de Estado argentino estuvo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el canciller, Gerardo Werthein; los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; y el embajador de la Argentina ante los Estados Unidos, Alejandro Oxenford.

Además, el mandatario participó hoy en Washington de la ceremonia de homenaje al activista conservador, Charlie Kirk, asesinado en septiembre pasado.

La aclaración del Gobierno nacional sobre los dichos de Trump

El Gobierno nacional salió esta tarde a aclarar las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego del impacto que tuvieron en el mercado con pérdidas de hasta un 8% en los bonos y acciones argentinas en Wall Street.

El mandatario republicano había dicho en medio de la cumbre que mantuvo en la Casa Blanca con su par argentino, Javier Milei, que "si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.

En sintonía, agregó: "Apoyo a este hombre porque tiene la filosofía correcta. Puede que venza o puede que no, pero creo que vencerá. Si vence lo seguiremos apoyando, de lo contrario, nos vamos”.

Esas declaraciones las dijo después de augurarle una buena elección a Milei en las próximas elecciones del 26 de octubre y sin precisar a cuáles comicios hacía referencia, por lo que fueron interpretadas como un condicionamiento al apoyo económico de Estados Unidos a la administración del libertario, sujeto al resultado electoral.

Noticia en desarrollo...