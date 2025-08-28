En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Javier Milei
Casa Rosada

Las tres opciones que evalúa Milei para avanzar en los recortes en el Estado pese al rechazo del Congreso

El Gobierno analiza alternativas para evitar que fracase el plan de ajuste y desregulación de Sturzenegger. La ley de administración financiera será uno de los argumentos para judicializar la derogación de los vetos y decretos por parte del Congreso

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei y ministro de Desregulación

Javier Milei y ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, analizan qué hacer con las reformas del estado derogadas por el Congreso. Foto: Presidencia.

A una semana de la derogación de los 5 decretos de ajuste y desregulación del Estado por parte de la oposición en el Congreso, el Gobierno analiza distintas alternativas legales para evitar que fracase el plan del ministro Federico Sturzenegger. El ministro venía avanzando en una fuerte reestructuración del estado con más de 50.000 despidos de empleados y el cierre de más de 20 organismos públicos, entre ellos, Vialidad Nacional, el INTI o el INTA e institutos culturales.

Leé también Lugones negó contratos irregulares con la droguería Suizo Argentina y aclaró que la licitación que existe es "por logística"
lugones nego contratos irregulares con la drogueria suizo argentina y aclaro que la licitacion que existe es por logistica

Entre las alternativas que analizan está la de “judicializar” la derogación con el argumento de la ley de administración financiera que establece que para nuevos gastos tienen que ir con sus respectivos presupuestos. Así lo ratificó una alta fuente de la Casa Rosada a A24.com.

Otro de los argumentos que tomarán es el relacionado con el artículo 38 de la misma ley que define cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo y del Legislativo. “El Congreso cometió un error con las derogaciones porque no puede legislar sobre la administración del Estado, porque esa es una función puramente a cargo del Poder Ejecutivo Nacional”, analizan en la cúspide del poder libertario.

Otro de los argumentos que evalúa la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, es que “los decretos firmados por Milei y buena parte del gabinete, se publicaron en el Boletín Oficial en el marco de las “facultades delegadas” por el Congreso en la Ley Bases sancionada en 2024.

Incertidumbre en el Gobierno por la derogación de los decretos de Milei

De todas maneras, había incertidumbre en la Casa Rosada sobre los próximos pasos a seguir, sin tener que volver atrás con los cambios y ajustes ya realizados en el primer año y medio de Gobierno.

CONFERENCIA DE MANUEL ADORNI: EL GOBIERNO ORDENÓ EL CIERRE DE VIALIDAD NACIONAL
CONFERENCIA DE MANUEL ADORNI: EL GOBIERNO ORDENÓ EL CIERRE DE VIALIDAD NACIONAL

Lo que plantean en la Casa Rosada es que no hay antecedentes de cómo obrar administrativamente en el caso de decretos por facultades delegadas anulados: por eso no está claro qué hacer ni como seguir con las reformas que ya se aplicaron. “Se están evaluando alternativas”, reconocen.

Esto mismo analizan en el ministerio de Sturzenegger. “Se está evaluando el tema, viendo cómo queda configurado todo después de la derogación y ver las alternativas legales, qué margen de acción hay”, aclararon desde Desregulación.

Otra opción desde otra oficina de Balcarce 50 es avanzar en despidos y eliminación de estructuras organizativas con simples resoluciones administrativas. Algo así ya se hizo en Vialidad. “Vaciarlos de empleados, de funciones y de presupuesto, para que quede como una cáscara vacía, era otra opción”, dicen en Gobierno.

A pesar del escándalo de las coimas, Milei judicializará el veto a Discapacidad

javier Milei tomó juramento al nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, tras la renuncia de Mario Russo en medio de internas en el gabiente. Foto Casa Rosada..jpeg

Cerca del Presidente confirman a este medio, que a pesar del clima enrarecido por el escándalo de los audios de las coimas en la ANDIS, “no hubo un cambio de opinión” sobre la ratificación del veto a la ley de Emergencia en Discapacidad y que persiste la idea anunciada por el propio Milei, de judicializar el conflicto con la oposición en el Congreso.

En la Casa Rosada ratificaron además la decisión de acudir a la justicia, a través de la Procuración General del Tesoro, para rechazar la Emergencia en Discapacidad, ratificada la semana pasada por el Congreso, al considerar “inaplicable” por la falta de presupuesto, un argumento que justamente rechaza la oposición en el Congreso.

“Hay leyes que se tornan abstractas de imposible cumplimiento. El Gobierno tiene la determinación de decir que esta ley es de imposible cumplimiento. Se evalúa que la Procuración del Tesoro presentación judicial por la ley de administración financiera, porque no hay partidas para cumplirlo”, indicaron en el Gobierno.

¿Qué pasó con el anuncio de Adorni para aumentar las prestaciones en Discapacidad?

adorni coimas

En cuanto al anuncio del vocero Manuel Adorni, que la semana pasada mientras se debatía la ley de Emergencia en Discapacidad en el Congreso, dijo que el Gobierno evaluaba aumentos a los prestadores, ahora, en la Casa Rosada aclaran que “el aumento a los prestadores dependerá de lo que ahorre de la baja de pensiones otorgadas por mecanismos irregulares, como estudios médicos truchados.

Pero eso admiten, llevará mucho tiempo, ya que a ese ahorro se va a llegar después de realizar una detallada auditoría sobre el 1.300.000 de pensiones activas, sobre las cuales se pedirá a los beneficiarios que vuelvan a presentar estudios médicos actualizados para comprobar que realmente tienen alguna necesidad.

Además, el gobierno decidió esta semana, en medio del escándalo por las coimas en ANDIS, pasar el organismo autárquico que actualmente depende de Presidencia, a la órbita del Ministerio de Salud, que pasará a controlar todos los procesos de licitaciones y compras.

En declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada, este miércoles, el ministro de Salud, Mario Lugones, dijo que antes de avanzar en los cambios en ANDIS espera el resultado de la auditoria y del sumario interno que investiga posibles actos de corrupción.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Casa Rosada Javier Milei Decretos Ley Bases Ajuste Congreso
Notas relacionadas
Ahora el Gobierno dice que Spagnuolo "es víctima de alguien de su entorno" que lo grabó y vendió el material
El Gobierno aumenta un impuesto al gas para financiar subsidios a usuarios de zonas frías
El Gobierno en alerta por definiciones judiciales sobre los audios de las coimas: el mensaje de Milei y la posible denuncia contra Spagnuolo

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar