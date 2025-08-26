El Gobierno en alerta por definiciones judiciales sobre los audios de las coimas. El mensaje de Milei y la posible denuncia contra Spagnuolo

Santiago Caputo afiliado a La Libertad Avanza junto a Milei y Karina. Foto LLA.avif

Como había anticipado A24.com el lunes, el mensaje de Milei va en línea con lo dicho por una alta fuente de la Casa Rosada en defensa del aumento del 3600% en la cantidad de contrataciones del Estado con Suizo Argentina, por la compra de medicamentos en la mayoría de los organismos del Estado, tales como ANDIS, ANSES, PAMI, o el ministerio de Defensa, entre otros casos que se empezaron a viralizar.

“El Suizo Argentina es un proveedor del Estado hace años y es una de las farmacéuticas más importantes del país, tiene lógica la contratación y todas se hicieron bajo licitaciones normales como corresponde”, había dicho una alta frente cercana a Milei ante la consulta de A24.com.

En la Casa Rosada decidieron el lunes exponer como voceros del escándalo a dos de los involucrados en los primeros audios de spagnuolo, los primos Eduardo Lule Menem y Martín Menem, mientras que Javier y Karina Milei se preservaron de no hablar sobre el tema y dejar trascender que tampoco lo harán porque “no tienen nada que ver”.

Pero el mensaje del presidente en Instagram con el comunicado de la farmacéutica rompe el silencio autoimpuesto, después del duro discurso pronunciado por el presidente en el acto de lanzamiento de campaña el lunes en Junín con todos sus candidatos bonaerenses.

Milei Karina

“Estan molestos porque les estamos afanando los choreos”, había dicho el lunes en el acto lanzamiento de sus candidatos de LLA en Junin. provincia de Buenos Aires.

“No me importa todo el daño que puedan hacer hasta el 7 de septiembre” y “pongo las manos en el fuego por Karina y Lule Menem”, fueron otros de los mensajes tanto en el discurso en Junín como los reposteados por Milei en su cuenta en IG.

En medio del escándalo, la mesa chica del Gobierno eligió que salgan primero como voceros a marcar posición, a los primos Menem como voceros para desligar al gobierno de las denuncias de coimas y acusar e “mitómano” al exfuncionario, al que ahora evalúan denunciar por calumnias e injurias, si la justicia confirma que los audios son auténticos.

En ese marco, en paralelo, Milei le ordenó al ministro de Salud, Mario Lugones -un hombre que responde al asesor político Santiago Caputo, ordenó por el decreto 601-2025 iniciar una auditoria a la ANDIS, detectaron gastos llamativos, no publicaron licitaciones de la ANDIS.

El Gobierno lleva adelante una auditoria en la ANDIS y reconoce que “están revisando todo”, entre ellos los contratos de la droguería Suizo Argentina, que calificó de “llamativos”. Incluso indicaron que puede haber algunos “contratos extraños” y anticipan que “irán al hueso”.

Sturzenegger y Pettovello, mencionados en los nuevos audios de Spagnuolo

sturzenegger en casa rosada.jpg

En nuevos audios aparentemente editados que se difundieron en un canal de streaming opositor al gobierno, aparecieron nuevos audios en los que el extitular de la ANDIS menciona a los ministros de Desregulación, Federico Sturzenegger y la de Capital Humano, Sandra Pettovello y a la excanciller Diana Mondino.

En el gobierno admiten que no está claro el origen de los audios y esperan resultados de las pericias del juez Sebastián Casanello sobre los chats que contendrían los celulares incautados en los 18 allanamientos realizados no solo a Spagnuolo sino también a los empresarios de la Suizo Argentina, como el cruce de documentación de la ANDIS y la farmacéutica.

En el Gobierno aseguran que “no existe" el supuesto chat de WhatsApp mencionado por Spagnuolo que le habría enviado Karina Milei pidiéndole que acepte lo que le pedía Lule Menem, para designar como funcionario en la ANDIS a Garbellini, el exfuncionario que supuestamente negociaba los contratos millonarios de la ANDIS con la farmacéutica.

En cuanto a las nuevas menciones de los ministros Sturzenegger y Pettovello, en nuevos audios, ambos funcionarios evitaron responder.

mili-y-pettovello.webp

“Los audios -admiten en el gobierno ante la consulta de A24.com-, hablan de una llamada que tuvo Spagnuolo con alguien del ministerio de Sturzenegger, que supuestamente le pedía revisar el tema de las pensiones truchas. De haber sucedido, es un tema de trabajo entre áreas de gobierno, pero el ministro no habló nunca y tampoco asignó a un funcionario.

“Si es que sucedió esa charla” aclaran, “puede haber sido cualquiera de los chicos de los equipos con los que venían trabajando las distintas áreas” en el marco de las políticas de ajuste y descentralización del Estado.

Desde el ministerio de Sturzenegger niegan contar con información sobre las pensiones por discapacidad que fueron denunciadas por Spagnuolo como de las más de 300.000 dadas de baja el año pasado por supuestas irregularidades.

En tanto, cerca de Pettovello también despegaron a la ministra de Capital Humano de los audios de Spagnuolo: "Sandra nunca denunció nada de este tema y no dice nada sobre el tema", aseguran en el Gobierno ante la consulta de A24.com.

En el medio, una supuesta interna entre los asesores Santiago Caputo y los primos Martín y Lule Menem, se viralizó en las redes sociales con cuentas atribuidas a ambos: John es atribuida al asesor presidencial y Praetor del León a Martín Menem, que salió a despegarse.