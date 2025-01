Milei encabezó la primera reunión de Gabinete de 2025, teñida por una dura interna electoral

"Todos aquellos que no respeten la agenda del Presidente serán expulsados. No importa quiénes sean", se encargó de señalar Karina en el comunicado de La Libertad Avanza, difundido el miércoles poco antes de la medianoche en redes sociales, por el que Marra, un dirigente porteño conocido como co-fundador del espacio libertario junto a Milei, fue expulsado del partido por ser considerado "traidor" y no respetar los lineamientos del triángulo de hierro de la Casa Rosada.

LLA informa que el legislador Ramiro Marra ya no forma parte de La Libertad Avanza a nivel nacional ni en ningún distrito del país, de manera irreversible, como consecuencia de no seguir los lineamientos del partido y haber votado a favor del inaceptable aumento de impuestos en… — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) January 30, 2025

La interna con Karina fue la que lo terminó de expulsar de manera "irreversible" a Marra, que se enteró por el mensaje en X que fue despedido y se produjo dos días después de la expulsión de uno de los funcionarios que había puesto el propio presidente, exsecretario de Prensa y Comunicación, Eduardo Serenellini que tampoco contaba con el aval de "El Jefe" y su cargo terminó siendo disuelto para concentrar toda el área de comunicación en el vocero presidencial y posible candidato en CABA, Manuel Adorni.

Karina tiene un rol central en el armado de la fuerza política electoral con la que Milei intentará plebiscitar su gestión en las próximas elecciones legislativas.

La estrategia de la mesa política de LLA es "aceptar a todos aquellos que desde otras fuerzas políticas adhieran a las ideas de la libertad", pero aclaran que el presidente y "El Jefe" son los únicos que toman las decisiones políticas, que "todos deben acatar y defender".

En ese marco se comenzaron a desfilar en los últimos días distintos dirigentes, legisladores, gobernadores y vices, de distintas provincias, que buscan acercarse a una eventual alianza electoral en distintas provincias.

La puja con Mauricio Macri y la tensión con el PRO

Mesa Mauricio MAcri y Karina Milei en la cena de la Fundación Libertad, no cruzaron palabras mientras Milei pronunciaba su discurso. Foto captura de pantalla..png

La Casa Rosada le envió así un nuevo gesto de autoridad al expresidente y titular del PRO, Mauricio Macri, con quien pretenden que acepte una fusión del PRO en un frente electoral con LLA.

Pero en la mesa chica del Gobierno sostienen que Macri tiene que entender que Milei es el presidente y el que tiene imagen de más del 50% positiva, mientras que las encuestas atribuyen al PRO y a otros partidos, posiblemente aliados como la UCR por debajo del 5 %.

"Serán bien recibidos todos aquellos que defiendan las ideas del cambio de LLA, pero la lapicera la tenemos nosotros", reiteró a A24.com una fuente cercana a Karina Milei al ser consultada sobre el desfile de dirigentes aliados por la Casa Rosada que se vió en las últimas horas, como el caso de la vicegobernadora y dirigente del PRO de Mendoza, Hebe Casado, que comparte el gobierno con el radical Alfredo Cornejo.

"Me reuní con @KarinaMileiOk en Casa Rosada y hablamos sobre la importancia de la batalla cultural en este cambio profundo que está haciendo @JMilei en Argentina. Hablamos de los temas que venimos trabajando junto a Nación como minería, privatizaciones, hidrocarburos, conectividad, seguridad, entre otros. Karina reconoce al gobierno provincial como un aliado de la gestión. Esperamos su visita a la provincia para continuar este camino de transformación. Agradezco a @patobullrich por su acompañamiento permanente y compromiso con el cambio y con Mendoza", señaló la vicegobernadora.

La dirigente del PRO mendocina llegó a la Casa Rosada de la mano de la ministra de Seguridad, y ex candidata a presidenta del PRO, Patricia Bullrich, hoy convertida en una de las operadoras políticas del Gobierno para atraer dirigentes del PRO hacia LLA.

Karina Milei recibió en CAsa Rosada a la vicegobernadora de Mendoza y dirigente del PRO, Hebe Casado, quien llegó de la mano de Patricia Bullrich, en el marco del pase de dirigentes a LLA. Foto X..jpeg

Pero consultados sobre la reunión, cerca de Karina aclararon que "construcción electoral es otra cosa".

"Es prematuro hablar de alianzas electorales, porque el PRO en Mendoza va con Cornejo y no sabemos si vamos juntos ahí", dijo otra alta fuente de Balcarce 50 a este portal.

Una respuesta similar surgió después del acercamiento del senador Carlos "Camau" Espínola, del peronismo antik, que visitó el miércoles al asesor político Santiago Caputo para adherir a la estrategia del gobierno de cara a las sesiones extraordinarias, y en declaraciones a periodistas de la Casa Rosada, terminó postulándose como candidato a gobernador en el marco de la construcción de un frente electoral con LLA en Corrientes.

Senador Carlos Camau Espinola visitó la Casa Rosada para definir la estrategia junto al oficialismo de cara a las sesiones extraordinarias y confirmó su proyecto electoral junto a Milei. Foto Archivo.avif

Karina Milei es quien junto a la mesa política que integran Bullrich, Santiago Caputo, Eduardo "Lule" Menem y Martín Menem, diseñan la estrategia de La Libertad Avanza para construir alianzas electorales en todas las provincias. Las más urgentes son las que ya definirieron que adelantarán fecha respecto de las elecciones nacionales como CABA, Corrientes y Santiago del Estero.

También está en duda qué hará Axel kicillof en Provincia de Buenos Aires.

"En Corrientes vamos con candidato propio, Camau puede apoyar desde donde le toque", replicó una alta fuente consultada por A24.com sobre la posibilidad de que Milei apoye la candidatura a gobernador del peronista antikirchnerista. Entre los referentes de LLA bendecidos por Karina en Corrientes, se menciona a Lisandro Almirón.

Ante la negativa de Mauricio Macri de entregar la lapicera para la confección de listas, y la puja creciente por competir con listas separadas en dos de los principales distritos del país: CABA llevó a Karina Milei a enviarle la advertencia a través de la expulsión de Marra, al que en la Casa Rosada acusan de haber cerrado un acuerdo electoral con Jorge Macri.

Karina eligió como referente porteña de LLA a la jefa del bloque de legisladores, Pilar Ramírez, luego de que un delfín de Marra, Eugenio Casielles optara por romper el bloque para conformar su monobloque en la Legislatura Porteña llamado “Transformación”.

Otra duda es qué van a decidir en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas por ser el bastión principal del kirchnerismo que conservaría un histórico 30 % de los votos, y adonde la Casa Rosada trabaja en una diáspora de dirigentes del PRO se pasen a las filas de La Libertad Avanza si Mauricio Macri no acepta las condiciones que impondrá el presidente Milei.