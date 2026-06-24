Dos sismos de 7,1 y 7,5 sacudieron Venezuela y provocaron escenas de pánico en Caracas

En Venezuela, el temblor se sintió con fuerza en Caracas y en los estados de Aragua, Bolívar, Falcón, Anzoátegui, Lara, Táchira, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Miranda, Guárico, Barinas y Portuguesa.

En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran daños en edificios y estructuras. Mientras tanto, medios locales reportaron evacuaciones preventivas en centros comerciales y oficinas de la capital.

Según informó Efecto Cocuyo, hasta el momento no se registraron víctimas fatales, aunque sí se reportaron daños en distintas edificaciones. Equipos de emergencia continúan evaluando el impacto del sismo en las zonas afectadas.

Así registraron el terremoto las redes sociales

En uno de las imágenes que se viralizaron en las redes se ve cómo se vivió el terremoto en un subsuelo en donde el humo no deja ver prácticamente nada y en otro de los videos se ven caer edificios y hasta se muestra como tiembla todo en el interior de un departamento, donde una familia se encontraba viendo el partido de Brasil contra Escocia del Mundial 2026.

Por otra parte, en material de la agencia Reuters se puede observar a un edificio colapsado y a distintas personas buscando entre los escombros para tratar de encontrar rastros de algún sobreviviente. Si bien no se reportaron hasta el momento víctimas fatales, los daños estructurales son muy grandes en Caracas y hacen prever lo peor.

Las imágenes de la gente en la calle, del humo de los derrumbes y del impacto del terremoto en el centro de Venezuela se replicaron rápidamente en las redes sociales. En tanto permanece la alerta ante un posible tsunami.

Tras el evento principal, se registraron varias réplicas en la zona, generando preocupación entre la población y reforzando la sensación de inestabilidad sísmica en los minutos posteriores al temblor.

Los testimonios en la zona

En medio de los operativos, los damnificados comenzaron a recorrer lo que quedó de sus viviendas. Uno de ellos caminaba entre los escombros del frente de su casa, donde apenas permanecían en pie algunas rejas y columnas de hierro. Visiblemente afectado por la situación, resumió las pérdidas en pocas palabras: “Todo. Perdí todo prácticamente”.

Mientras avanzaba por los distintos ambientes, ahora irreconocibles, enumeró los daños sufridos. “Perdí el baño, el dormitorio. Perdimos todo”, lamentó.

Además, expresó que espera recibir asistencia de las autoridades, aunque aclaró que necesita ayuda material para poder reconstruir su hogar. “Yo no pido que me compongan. Que me den material para que componga mis cosas. Yo sé albañilería. Hay muchas personas que han perdido todo”, sostuvo.

Por otra parte, un vecino que alimentaba y cuidaba a varios gatos que se movían entre las rejas de su vivienda relató cómo vivió el sismo. Aseguró que nunca antes había atravesado una situación similar. “Duró como un minuto. Estaba en el tercer piso de la casa y cuando sentí el ruido y el temblor bajé con mi esposa y los animales. Tuvimos que quedarnos en la segunda planta porque era muy fuerte el temblor”, contó.

“Toda la vida mi esposa y yo hemos tenido animales y, como ellos estaban en cuartos diferentes, tuvimos que ir a buscarlos donde estaban y quedarnos con ellos. Una se nos perdió porque estaba muy asustada y escondida adentro de la casa”, agregó.

"Es un terremoto. Ya de temblor no tiene nada. Muchos segundos, yo diría que más de un minuto. Realmente se sintió que caían los escombros por el ducto del baño. Fue lo más fuerte que yo he visto en mis 46 años”, relató una mujer mientras observaba los daños provocados por el movimiento sísmico.

Otro vecino también describió el momento en que comenzó el temblor. “De repente se empezó a mover todo como una gelatina y fuimos corriendo hacia la puerta. Le pedimos a Diosito que cuidara a las niñas”, contó.

En tanto, un empleado de una farmacia aseguró que tanto trabajadores como clientes reaccionaron de inmediato al percibir el movimiento. Según relató, “salieron corriendo” y “desalojaron enseguida” el local apenas comenzaron a sentir el temblor.