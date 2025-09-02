En vivo Radio La Red
Milei, ante la difusión de audios de Karina: "Queda en claro la red de espionaje ilegal"

El Presidente se refirió a la filtración de grabaciones atribuidas a su hermana y secretaria General de la Presidencia, y apuntó contra sectores de la política y el periodismo.

Milei, ante la difusión de audios de Karina: "Queda en claro la red de espionaje ilegal"

El presidente Javier Milei publicó un mensaje en sus redes sociales donde apuntó, aunque sin mencionarlos, a Jorge Rial y Mauro Federico por el audio de Karina Milei, que la Justicia prohibió su difusión.

Lo hizo a través de la red social X, donde citó una publicación del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, otro de los apuntados en el caso, donde este tildó a la situación como "un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral".

En referencia a un nuevo audio que presuntamente se le adjudica a Karina Milei -pese a la prohibición de la Justicia de su difusión-, Menem aclaró que "en el hipotético caso de que este fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados".

La misma hipótesis de "espionaje ilegal" alimentó Milei: "A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte. Estos espías que se disfrazan de "periodistas" quieren desviar la atención del tema real".

Y aseveró: "No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin"

La versión de Martín Menem sobre los audios de Karina Milei

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, expresó en X, argumentó que las filtraciones se dan en el marco de “un intento deliberado de desestabilización” previo a las elecciones en la provincia de Buenos Aires de este domingo 7 de septiembre.

En su tuit, Menem advirtió que, de ser real, parecería haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados, donde la secretaria general de Presidencia “participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo”.

La decisión judicial sobre los audios de Karina Milei

El juez federal civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, del Juzgado Federal N.º5 ordenó el “cese inmediato” de la difusión de los audios grabados en la Casa Rosada que implicaban a Karina Milei, prohibiendo su publicación en cualquier medio o plataforma, tanto tradicionales como digitales, para proteger su intimidad y la seguridad institucional.

Patricia Bullrich dijo que ampliarán la denuncia

Patricia Bullrich informó en su cuenta de X que ampliarán la denuncia por los audios filtrados de Karina Milei y describió cómo fue la supuesta maniobra de espionaje.

“Una operación planificada y concertada en todas sus etapas: grabación, tiempo de espera y ejecución en tiempo electoral, digno de una organización concertada con fines claros de volver al poder dominante de la Argentina que estamos dejando atrás”, dijo Bullrich.

En línea con el discurso oficial, Menem volvió a denunciar que "la presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas" de funcionarios del Gobierno "es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral".

Y cerró: "El tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación".

