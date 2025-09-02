La filosa indirecta de Lali Espósito a Javier Milei que causó revuelo: "Todos los..."

Embed

Vale recordar que ya cumpliendo su mandato presidencial, Javier Milei utilizó aquel despectivo seudónimo en varias ocasiones para atacar a Lali por lo que claramente su reciente respuesta fue una clara referencia indirecta hacia él.

En tanto, comentarios como “Cómo no amarte, reina de Argentina”; “Ella tan madre del espectáculo, la amo”; “Una mina con ovarios de oro”; fueron tan sólo algunas de las reacciones que los fanáticos de la actual jurado de La Voz Argentina (Telefe) expresaron en las redes sociales tras su picante comentario.

Asimismo, en una reciente nota que dio al diario La Capital, Lali hizo saber que las críticas de Javier Milei eran un "ataque" a lo que ella representa socialmente, y que tras entenderlo se relajó a nivel personal. “No es agradable pasar por un momento de tanto ataque, con falacias de por medio. Pero bueno, también aprendí. Sentí que no era realmente hacia mí, porque primero estas personas no me conocen, no saben qué vida llevo y de qué vivo”, aseguró.

Al tiempo que concluyó segura de su postura y cada una de sus palabras. “Lejos de amedrentarme, que creo que era el objetivo principal o lo que buscaban atacándome de esa manera, sí lograron lo contrario. Y creo que eso es la potencia del arte, que es una herramienta que ellos no tienen, que (sí) la tenemos los artistas”, sentenció.

El día que Lali Espósito respondió lo que todos querían saber: ¿Le dedicó una canción a Javier Milei?

En octubre del año pasado, Lali Espósito presentó su nuevo tema, Fanático, que rápidamente se convirtió en un éxito de reproducciones en YouTube y Spotify, por lo que se ubicó en el top ten mundial.

Fue así que casi de inmediato, los seguidores de la estrella de la música advirtieron que el videoclip y la letra del tema tenía referencias al presidente Javier Milei, con quien ella tuvo un duro enfrentamiento.

Es por eso que en medio de la promoción de aquel material, Lali estuvo en Perros de la calle. A la salida, la artista fue abordada por Socios del espectáculo y le preguntaron si Fanático está dedicado al economista.

"Una vez que entregás una canción, ya es de la gente. Que la gente se la dedique a quien sienta", afirmó la cantante, evitando adjudicarle la inspiración de su creación al presidente.

"En Fanático decís que se lo dedicás a alguien que le falta amor y que es muy chiquitito. ¿Esa frase para quién es?", le dijeron a la artista. "Es para todo aquel que solo se dirige con violencia hacia un otro", sentenció, tajante.