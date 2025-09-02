La filosa indirecta de Lali Espósito a Javier Milei que causó revuelo: "Todos los..."

No es ninguna novedad que Lali Espósito es una de las varias figuras del medio artístico que tuvo algunos cruces por cuestiones ideológicas con Javier Milei tras su asunción presidencial en diciembre de 2023.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La cantante aprovechó una entrevista para enviarle una sutil pero picante indirecta al presidente argentino con quien mantiene un fuerte contrapunto ideológico. Aquí, el video de Lali Espósito disparando contra Javier Milei.
No es ninguna novedad que Lali Espósito es una de las varias figuras del medio artístico que tuvo algunos cruces por cuestiones ideológicas con Javier Milei tras su asunción presidencial en diciembre de 2023.
Así las cosas, en las últimas horas podría decirse que un nuevo capítulo se abrió en esta suerte de feroz contrapunto entre la actriz y el primer mandatario cuando se viralizó un fragmento de una entrevista de la intérprete Disciplina, entre otros hits, en la que disparó un tremendo dardo contra el actual presidente libertario.
Todo ocurrió en medio de una nota a bordo de una limusina para el canal de Youtube de Bilboard. Allí, a Lali le consultaron si alguna vez había atendido un demonio en su vida, y la respuesta de Espósito fue clara, directa y sin titubeo alguno. “Sí, sí, claro. No sabés cómo me llama el loco. Pesado”, disparó entre risas sabiendo perfectamente las repercusiones que sus palabras tendrían.
Y mientras pensaba cuál sería su respuesta al salir del vehículo, que era donde continuaría la entrevista, puede oírse en los segundos finales del video -que no tardó en viralizarse en las redes sociales- que la actriz y cantante desliza: “Me dijo Lali Depósito”.
Vale recordar que ya cumpliendo su mandato presidencial, Javier Milei utilizó aquel despectivo seudónimo en varias ocasiones para atacar a Lali por lo que claramente su reciente respuesta fue una clara referencia indirecta hacia él.
En tanto, comentarios como “Cómo no amarte, reina de Argentina”; “Ella tan madre del espectáculo, la amo”; “Una mina con ovarios de oro”; fueron tan sólo algunas de las reacciones que los fanáticos de la actual jurado de La Voz Argentina (Telefe) expresaron en las redes sociales tras su picante comentario.
Asimismo, en una reciente nota que dio al diario La Capital, Lali hizo saber que las críticas de Javier Milei eran un "ataque" a lo que ella representa socialmente, y que tras entenderlo se relajó a nivel personal. “No es agradable pasar por un momento de tanto ataque, con falacias de por medio. Pero bueno, también aprendí. Sentí que no era realmente hacia mí, porque primero estas personas no me conocen, no saben qué vida llevo y de qué vivo”, aseguró.
Al tiempo que concluyó segura de su postura y cada una de sus palabras. “Lejos de amedrentarme, que creo que era el objetivo principal o lo que buscaban atacándome de esa manera, sí lograron lo contrario. Y creo que eso es la potencia del arte, que es una herramienta que ellos no tienen, que (sí) la tenemos los artistas”, sentenció.
En octubre del año pasado, Lali Espósito presentó su nuevo tema, Fanático, que rápidamente se convirtió en un éxito de reproducciones en YouTube y Spotify, por lo que se ubicó en el top ten mundial.
Fue así que casi de inmediato, los seguidores de la estrella de la música advirtieron que el videoclip y la letra del tema tenía referencias al presidente Javier Milei, con quien ella tuvo un duro enfrentamiento.
Es por eso que en medio de la promoción de aquel material, Lali estuvo en Perros de la calle. A la salida, la artista fue abordada por Socios del espectáculo y le preguntaron si Fanático está dedicado al economista.
"Una vez que entregás una canción, ya es de la gente. Que la gente se la dedique a quien sienta", afirmó la cantante, evitando adjudicarle la inspiración de su creación al presidente.
"En Fanático decís que se lo dedicás a alguien que le falta amor y que es muy chiquitito. ¿Esa frase para quién es?", le dijeron a la artista. "Es para todo aquel que solo se dirige con violencia hacia un otro", sentenció, tajante.