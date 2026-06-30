Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

La designación del dirigente del PRO recibió un rápido respaldo de gobernadores que mantienen una relación de cooperación con la Casa Rosada. (Foto: captura de pantalla)

La presencia de los mandatarios provinciales fue interpretada como una señal de respaldo político a la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete, una función que requerirá mantener abiertos los canales de negociación entre la Nación y las provincias.

Además, estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Defensa, Carlos Alberto Presti; y la senadora Patricia Bullrich,

En ese marco, el Pro de la provincia de Buenos Aires manifestó su apoyo a través de las redes sociales: "¡VAMOS COLO! Este equipo te banca".

Por su parte, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, despidieron a Adorni con fuertes abrazos.

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El rol que buscará desempeñar

Antes de asumir, Santilli aseguró que trabajará por la reelección de Javier Milei y definió al mandatario como "el Presidente más reformista de la historia". Al mismo tiempo, sostuvo que "hay que seguir adelante porque las reformas implican desarrollo, crecimiento y consolidar" el esquema de gobierno.

El ahora jefe de Gabinete también remarcó que la transición hacia su nueva función "tiene que ser ordenada y responsable" y adelantó que durante los primeros días de gestión mantendrá reuniones con distintos sectores.

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Su primera actividad oficial al frente de la Jefatura de Gabinete será este miércoles, cuando reciba en la Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza. El encuentro será presentado como un gesto de coordinación interna para iniciar una nueva etapa dentro del oficialismo.

La llegada de Santilli al principal cargo de coordinación política del Gobierno se produce en medio de una etapa de reordenamiento interno y con el objetivo de fortalecer el vínculo con los gobernadores y consolidar la agenda de reformas impulsada por la administración de Milei.