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Diego Santilli
TRAS LA SALIDA DE ADORNI

Javier Milei le tomó juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

Javier Milei le tomó juramento este martes en la Casa Rosada al dirigente del PRO, que dejará el Ministerio del Interior para convertirse en el nuevo jefe de Gabinete. Al acto asistieron gobernadores y dirigentes aliados que respaldaron su designación.

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Javier Milei le tomó juramento este martes en la Casa Rosada al dirigente del PRO

Javier Milei le tomó juramento este martes en la Casa Rosada al dirigente del PRO, mientras que despidió a Adorni con un abrazo. (Foto: captura de pantalla)

Diego Santilli asumió esta tarde como jefe de Gabinete durante un acto encabezado por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. El hasta ahora ministro del Interior reemplazará a Manuel Adorni en uno de los cargos más importantes del Gobierno, en el marco de un proceso de reorganización de la administración nacional.

Leé también Transición en Casa Rosada: Milei suspendió su viaje a Paraguay para tomarle juramento a Santilli
Clima de ultraactividad en Casa Rosada por la transición entre Manuel Adorni y Diego Santilli (Foto: archivo Casa Rosada).

La ceremonia se realizó en el Salón Blanco, el mismo lugar donde Santilli juró como ministro del Interior el 11 de noviembre de 2025. Previo a la asunción, el ahora jefe de Gabinete se reunió con Adorni.

(Foto: captura de pantalla)

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Respaldo de gobernadores aliados y el Pro

La designación del dirigente del PRO recibió un rápido respaldo de gobernadores que mantienen una relación de cooperación con la Casa Rosada y que valoran su capacidad para sostener el diálogo y alcanzar consensos.

(Foto: captura de pantalla)

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Entre los invitados al acto figuraron el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el de Chaco, Leandro Zdero; el de Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Juan Pablo Valdés; Jujuy, Carlos Sadir; Neuquén, Rolando Figueroa; Santa Cruz, Claudio Vidal; Tucumán, Osvaldo Jaldo; Salta, Gustavo Sáenz; Córdoba, Martín Llaryora; San Juan, Marcelo Orrego; Río Negro, Alberto Weretilneck, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La designación del dirigente del PRO recibió un rápido respaldo de gobernadores que mantienen una relación de cooperación con la Casa Rosada. (Foto: captura de pantalla)

La designación del dirigente del PRO recibió un rápido respaldo de gobernadores que mantienen una relación de cooperación con la Casa Rosada. (Foto: captura de pantalla)

La presencia de los mandatarios provinciales fue interpretada como una señal de respaldo político a la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete, una función que requerirá mantener abiertos los canales de negociación entre la Nación y las provincias.

Además, estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Justicia, Juan Bautista Mahiques; de Defensa, Carlos Alberto Presti; y la senadora Patricia Bullrich,

En ese marco, el Pro de la provincia de Buenos Aires manifestó su apoyo a través de las redes sociales: "¡VAMOS COLO! Este equipo te banca".

Por su parte, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, despidieron a Adorni con fuertes abrazos.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

El rol que buscará desempeñar

Antes de asumir, Santilli aseguró que trabajará por la reelección de Javier Milei y definió al mandatario como "el Presidente más reformista de la historia". Al mismo tiempo, sostuvo que "hay que seguir adelante porque las reformas implican desarrollo, crecimiento y consolidar" el esquema de gobierno.

El ahora jefe de Gabinete también remarcó que la transición hacia su nueva función "tiene que ser ordenada y responsable" y adelantó que durante los primeros días de gestión mantendrá reuniones con distintos sectores.

(Foto: captura de pantalla)

(Foto: captura de pantalla)

Su primera actividad oficial al frente de la Jefatura de Gabinete será este miércoles, cuando reciba en la Casa Rosada a diputados y senadores de La Libertad Avanza. El encuentro será presentado como un gesto de coordinación interna para iniciar una nueva etapa dentro del oficialismo.

La llegada de Santilli al principal cargo de coordinación política del Gobierno se produce en medio de una etapa de reordenamiento interno y con el objetivo de fortalecer el vínculo con los gobernadores y consolidar la agenda de reformas impulsada por la administración de Milei.

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