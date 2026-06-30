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Cambios en el Gobierno

Diego Santilli asume como jefe de Gabinete tras la oficialización de la salida de Manuel Adorni

La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial. Además, el Ejecutivo confirmó cambios en la Secretaría de Comunicación y Prensa.

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El Gobierno oficializó la salida de Manuel Adorni y la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

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La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 548/2026, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno.

El texto aceptó la renuncia presentada por Adorni al cargo de jefe de Gabinete y, al mismo tiempo, hizo efectiva la dimisión de Diego Santilli como ministro del Interior para concretar su nombramiento como nuevo ministro coordinador.

En declaraciones previas a su asunción, el nuevo jefe de Gabinete afirmó que trabajará por la reelección de Javier Milei y sostuvo que el mandatario "es el Presidente más reformista de la historia", aunque remarcó que "hay que seguir adelante porque las reformas implican desarrollo, crecimiento y consolidar" el esquema de gobierno.

Además, señaló que la transición "tiene que ser ordenada y responsable" y adelantó que mantendrá reuniones con distintos sectores durante los primeros días de su gestión.

DIEGO SANTILLI EN A24: "EL PRESIDENTE TIENE CONVICCIÓN DEL RUMBO"

Santilli también se refirió a la salida de Manuel Adorni y aseguró que el ex funcionario "anímicamente estaba destruido en materia familiar", al tiempo que destacó el trabajo realizado durante su paso por la Jefatura de Gabinete.

Cambios en la Secretaría de Comunicación

En paralelo, el Ejecutivo oficializó otra modificación dentro del Gabinete mediante el Decreto 551/2026, también publicado este lunes en el Boletín Oficial.

La norma aceptó la renuncia de Javier Lanari como secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete y designó en ese cargo a Fabián Horacio Fernández.

El decreto establece que la designación de Fernández rige desde el 29 de junio de 2026, mientras que la renuncia de Lanari fue aceptada con efecto a partir del 25 de junio de 2026.

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