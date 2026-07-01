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Los policías que allanaron la casa de Insaurralde declararon que el vestidor no coincide con el del video de Jésica Cirio

Dos efectivos que participaron del procedimiento realizado en octubre de 2023 en la vivienda de Fincas de San Vicente fueron citados como testigos en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

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Uno de los testigos aseguró que el vestidor no es el mismo y el otro dijo que no pudo confirmarlo por el tiempo transcurrido. (Foto: archivo A24).

Uno de los testigos aseguró que el vestidor no es el mismo y el otro dijo que no pudo confirmarlo por el tiempo transcurrido. (Foto: archivo A24).

Dos policías que participaron del allanamiento realizado en octubre de 2023 en la casa que Martín Insaurralde y Jésica Cirio compartían en el country Fincas de San Vicente declararon este miércoles como testigos en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como principal investigado al exfuncionario bonaerense. Ambos fueron convocados para responder una pregunta puntual: si el vestidor que inspeccionaron durante ese procedimiento era el mismo que aparece en el video difundido recientemente, en el que se ve a la conductora manipulando fajos de dólares.

Leé también Piden la detención de Martín Insaurralde y Jesica Cirio en la causa por enriquecimiento ilícito
El fiscal Sergio Mola solicitó al juez federal Luis Armella que ordene la detención del exintendente de Lomas de Zamora y la modelo. (Foto: archivo).

Los dos efectivos descartaron esa posibilidad. Según reveló el programa WiFi, de A24, uno de los policías afirmó bajo juramento que estaba seguro de que no se trataba del mismo vestidor y explicó que las características del ambiente no coincidían con las que observó durante el allanamiento. La segunda testigo sostuvo que no podía asegurarlo debido al tiempo transcurrido desde el procedimiento, aunque tampoco reconoció el lugar que aparece en las imágenes.

Qué dijeron los policías sobre el vestidor

Durante sus declaraciones, ambos efectivos reconocieron haber integrado el operativo realizado en octubre de 2023 e identificaron el acta del allanamiento. También realizaron una descripción de la vivienda inspeccionada.

Uno de ellos explicó que el vestidor de la habitación principal era amplio y con vidrios oscurecidos, mientras que el ambiente que aparece en el video difundido es angosto y no presenta esas características. Por ese motivo, aseguró que no correspondían al mismo lugar.

La otra policía coincidió en la descripción general de la vivienda, aunque aclaró que no podía afirmar con certeza si el vestidor era o no el mismo debido al tiempo transcurrido desde el procedimiento.

Ambos coincidieron además en otro aspecto relevante para la investigación: al momento del allanamiento la casa parecía estar deshabitada. Según declararon, los muebles estaban cubiertos con telas, no había signos de que la propiedad estuviera siendo utilizada y el ingreso demandó una espera porque no había personas en el lugar para recibir a la comisión judicial.

La investigación por el video

Las declaraciones se incorporaron al expediente que busca determinar el origen del video en el que aparece Jésica Cirio manipulando fajos de dólares dentro de un vestidor.

Días atrás, la conductora solicitó a la Justicia que ese material no sea incorporado como prueba. Su defensa sostuvo que el archivo habría sido obtenido mediante una extorsión y un acceso ilegítimo a su teléfono celular.

En paralelo, el juez federal Luis Armella ordenó distintas medidas de prueba para establecer si las imágenes son auténticas, cuándo fueron registradas y en qué lugar fueron filmadas.

La investigación ya había descartado que el video correspondiera a la vivienda de Nordelta donde Cirio convivió con su expareja, Elías Piccirillo. Con los nuevos testimonios, la Justicia continúa intentando establecer si las imágenes fueron registradas en la propiedad de Fincas de San Vicente o en otro inmueble.

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