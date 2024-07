Milei no viaja a cumbre del Mercosur porque "no le interesa", pero participará de un evento de derecha con Bolsonaro

La CPAC es una cumbre de partidos conservadores a la que Milei ya había participado como presidente en la capital norteamericana, Washington, junto al expresidente y actual candidato de Estados Unidos, Donald Trump.

Ahora, en medio de fuertes cruces con el presidente de Brasil, Lula Da Silva, Milei congela la participación de Argentina en el Mercosur, el bloque regional que integran además de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con socios no plenos tienen a Chile, Bolivia y Venezuela.

eduardo bolsonaro con javier Milei.jpg

En Camboriú Milei se cruzaría con Bolsonaro en el evento organizado para el 6 y 7 de julio por el Instituto Conservador-Liberal del que participarán varios dirigentes bolsonaristas, como el hijo del expresidente de Brasil.

La decisión de Milei de mostrarse junto a Bolsonaro se produce en medio de reclamos del gobierno brasileño para que Argentina extradite a dirigentes del partido de Bolsonaro que se fugaron de la justicia detenidos por haber intentado un golpe de estado en Brasil, y que habrían ingresado por las fronteras a la Argentina, de manera ilegal.

Adorni, semanas atrás dijo que el país colaboraría con el pedido de extradición si la justicia de ese país, lo solicita, pero tampoco descartó la posibilidad de otorgarles asilo político a algunos dirigentes bolsonaristas que lo puedan solicitar.

"El Mercosur no le interesa a Milei, es un bloque que hace rato que no funciona" dijo a A24.com una fuente de la Casa Rosada para justificar la decisión del presidente de no asistir a la cumbre regional prevista para el próximo lunes 8 y martes 9 de julio en Asunción.

Consultados sobre cuál es la política regional que considera Milei, la misma fuente reconoció que "podría ser un bloque liberal, pero el Mercosur no le interesa, ya que ha demostrado la inoperancia", en cuestiones de integración política y económica regional.

Consultado en conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni intentó relativizar el conflicto político con Lula Da Silva, y justificó la ausencia de Milei en la cumbre de Asunción del Mercosur, a un problema de "agenda" por los festejos previstos en Argentina por la convocatoria el lunes 8 de junio a la noche para firmar el pacto de mayo en Tucumán, y el desfile oficial del 9 de julio en Buenos Aires por el Día de la Independencia.

El vocero presidencial dijo que en lugar de Milei, asistirá la canciller Diana Mondino a la cumbre del Mercosur. Y mientras evitó confirmar el encuentro con Bolsonaro oficialmente, tampoco lo descartó.

"No hay ninguna confirmación de que eso vaya a ser así", respondió Adorni sobre el encuentro Milei Bolsonaro, aunque dijo que "nada se descarta".

Milei criticó a Arce y lo acusó de impulsar un "autogolpe"

arce y zúñiga.jpg

Cerca de Milei también explicaron a este portal, las causas que llevaron al Gobierno nacional a publicar un duro comunicado de la Oficina de Prensa de Presidencia (OPRA) el domingo a la noche, apuntando contra el presidente de Bolivia, Luis Arce Atacora, al señalar que "es un delincuente que denunció un falso golpe de Estado".

"Nunca nos solidarizamos con Arce porque primero analizamos el contexto y qué pasó. Fue todo una mentira, fue un autogolpe, las Fuerzas Armadas si hubieran querido hacer un golpe de verdad no se hubieran ido así nomás. Es todo parte de una interna con Evo Morales y nosotros vamos a mantener distancia de ese conflicto", agregó una fuente de la Casa Rosada.