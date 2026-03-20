En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Manuel Adorni
Punta Del Este
EXCLUSIVO A24

La factura del vuelo de regreso de Punta del Este que complica a Manuel Adorni

El nuevo comprobante, a nombre de Marcelo Grandío y vinculado al broker Agustín Issin Hansen, se incorporó a la causa que investiga el juez Ariel Lijo. Las diferencias en fechas y montos que estudia la Justicia.

La factura del vuelo de regreso de Punta del Este que complica a Manuel Adorni

Una nueva factura vinculada al viaje que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, realizó junto a su familia a Punta del Este durante el feriado de Carnaval salió a la luz en las últimas horas y quedó incorporada a la causa judicial. El comprobante, emitido a nombre del periodista Marcelo Grandío y vinculado al broker uruguayo Agustín Issin Hansen, corresponde al vuelo de regreso en un avión privado y suma nuevas dudas sobre el financiamiento del traslado.

Leé también Una productora vinculada a la TV Pública pagó el viaje de Adorni a Punta del Este
una productora vinculada a la tv publica pago el viaje de adorni a punta del este

La factura, revelada en el programa WiFi de A24, figura fechada el 9 de marzo último, mismo día que el periodista Carlos Pagni habló públicamente del viaje de Adorni a Punta del Este.

En total son tres recibos presentados en la causa que lleva el juez federal Ariel Lijo. La primera de ellas, figura a nombre de la productora Imhouse S.A., firma en la que el periodista Marcelo Grandio figura como accionista y mantiene una relación personal con el funcionario. El pago se realizó mediante una transferencia en pesos por $6.984.180, monto que, según la factura, equivale a 4.830 dólares.

Embed

El segundo de los recibos figura emitido por la empresa Alpha Centauri S.A., propietaria del jet privado con el que viajó Adorni a Uruguay, por diez vuelos que totalizan 42.250 dólares. Esa firma se encuentra a nombre del broker Agustín Issin Hansen, comprador del paquete de vuelos.

Pero ahora, trascendió una tercera factura, de Agustín Issin Hansen a Marcelo Grandío, por un solo vuelo que suma 3.000 dólares. En este caso, no figura la empresa de Grandío, sino que el vuelo fue vendido directamente al periodista como persona humana.

La factura se encuentra fechada el 9 de marzo, más de un mes después, que el día en el que se facturó la del vuelo de ida, el 4 de febrero último.

"¿Por qué digo que para la justicia esto es trucho? Primero, porque la paga Grandío, el amigo de Adorni, que no voló en el vuelo", planteó Nicolás Wiñazki y apuntó a otra diferencia por la diferencia en el precio de los dos vuelos: mientras el primero costó 4.830 dólares, el segundo salió 3.000 dólares. "Si la primera factura es el 4 de febrero, ¿cómo es que la segunda es del 9 de marzo?", preguntó el periodista de A24.

"Para la Justicia, esta factura, es trucha o posiblemente fraguada. Es trucha o posiblemente fraguada. La primera factura era del 4 de febrero y la había emitido la empresa que alquiló el avión", apuntó Wiñazki.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Manuel Adorni Punta Del Este Facturas Noticias A24
Notas relacionadas
Polémica por el avión de Adorni a Punta del Este: ¿Identificaron a quién filmó el video?
La Justicia pidió informes al Gobierno por el viaje de Adorni a Punta del Este
El Gobierno volvió a respaldar a Manuel Adorni tras la nueva denuncia

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar