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Milei viaja este viernes a Israel y podría avanzar con el traslado de la embajada a Jerusalén

El Presidente realizará su tercera visita a ese país y prepara lo que sería otro gesto de apoyo a Netanyahu. Allí, recibirá una condecoración por su “incansable apoyo internacional" a esa nación.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
El presidente Javier Milei viajará el viernes rumbo a Israel (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei viajará el viernes rumbo a Israel (Foto: archivo).

El presidente Javier Milei prepara su agenda para la que será su tercera visita oficial a Israel entre los días 18 y 22 de abril, invitado por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Allí, el mandatario argentino participará de la ceremonia oficial del Día de la Independencia de ese país, en medio de la extrema tensión por la guerra con Irán.

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El FMI rebaja la pauta del crecimiento de la Argentina. (Foto: A24.com)

Según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a A24.com, Milei tiene previsto partir este viernes 17 rumbo a Israel y permanerá en ese país hasta el 22 inclusive. Viajará acompañado por una reducida comitiva conformada por el canciller Pablo Quirno y su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Aunque la agenda del primer mandatario era guardada en estricto hermetismo, fuentes oficiales no descartaron que en uno de los actos Milei formule un anuncio para ratificar el alineamiento geopolítico a quienes consideran los principales socios de la Argentina hoy: Israel y Estados Unidos. En ese sentido, el Presidente podría anunciar el traslado de la embajada argentina a la ciudad de Jerusalén.

Javier Milei deberá esperar para recibir a Benjamín Netanyahu en la Casa Rosada. Foto AJN

De todos modos, Milei analiza el momento justo de hacer ese anuncio con el embajador en Israel, Axel Wahnish, el rabino de cabecera del Presidente al momento de decidir acercarse al judaísmo.

Desde que Milei anunció su decisión de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén en febrero de 2014, en el Gobierno demoraron su concreción por la imposibilidad de viajar debido a la inestabilidad por el conflicto bélico en la región. Sin embargo, ahora, en medio de las negociaciones por la tregua convocada por Estados Unidos con Irán, en la Casa Rosada analizan los pormenores de la mudanza, que significaría un respaldo contundente al reclamo internacional del gobierno israelí de posicionar a esa ciudad como la nueva capital del Estado de Israel.

La decisión generaría un fuerte impacto político internacional en medio de una tensa tregua entre Estados Unidos e Israel con Irán, que afecta a toda la región del Golfo Pérsico, y más aún si al acto del Día de la Independencia se confirma también la presencia del presidente de Estados unidos, Donald Trump, también fue invitado por Netanyahu.

Los únicos gobiernos que ya reconocieron a Jerusalén como la capital de Israel y trasladaron sus sedes diplomáticas son Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay.

La agenda de Milei en Israel

Milei Netanyahu Israel ONU

Será la tercera vez desde que llegó al poder que el líder libertario visite a Netanyahu. Milei tiene previsto partir el próximo viernes rumbo al Aeropuerto Internacional Ben-Gurión para comenzar una estadía de varios días.

Según la agenda de las autoridades, el presidente de Israel, Isaac Herzog, le entregará la “Medalla de Honor Presidencial” por su “incansable apoyo internacional” a esa nación y su compromiso personal con “los familiares de las víctimas” tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

milei en el muro de los lamentos .jpg

En tanto, el acto central por la independencia será el 21 de abril. Allí, Milei será el primer mandatario extranjero en encender la antorcha para inaugurar la festividad en la Casa Presidencial Beit HaNassi.

Se estima que Milei mantendrá una cumbre bilateral con Netanyahu y, como en otras oportunidades, también mezclará actividades políticas y reuniones con miembros de la comunidad judía.

Stella Gárnica
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