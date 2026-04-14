Milei viaja este viernes a Israel y podría avanzar con el traslado de la embajada a Jerusalén

Desde que Milei anunció su decisión de trasladar la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén en febrero de 2014, en el Gobierno demoraron su concreción por la imposibilidad de viajar debido a la inestabilidad por el conflicto bélico en la región. Sin embargo, ahora, en medio de las negociaciones por la tregua convocada por Estados Unidos con Irán, en la Casa Rosada analizan los pormenores de la mudanza, que significaría un respaldo contundente al reclamo internacional del gobierno israelí de posicionar a esa ciudad como la nueva capital del Estado de Israel.

La decisión generaría un fuerte impacto político internacional en medio de una tensa tregua entre Estados Unidos e Israel con Irán, que afecta a toda la región del Golfo Pérsico, y más aún si al acto del Día de la Independencia se confirma también la presencia del presidente de Estados unidos, Donald Trump, también fue invitado por Netanyahu.

Los únicos gobiernos que ya reconocieron a Jerusalén como la capital de Israel y trasladaron sus sedes diplomáticas son Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y Paraguay.

La agenda de Milei en Israel

Milei Netanyahu Israel ONU

Será la tercera vez desde que llegó al poder que el líder libertario visite a Netanyahu. Milei tiene previsto partir el próximo viernes rumbo al Aeropuerto Internacional Ben-Gurión para comenzar una estadía de varios días.

Según la agenda de las autoridades, el presidente de Israel, Isaac Herzog, le entregará la “Medalla de Honor Presidencial” por su “incansable apoyo internacional” a esa nación y su compromiso personal con “los familiares de las víctimas” tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

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En tanto, el acto central por la independencia será el 21 de abril. Allí, Milei será el primer mandatario extranjero en encender la antorcha para inaugurar la festividad en la Casa Presidencial Beit HaNassi.

Se estima que Milei mantendrá una cumbre bilateral con Netanyahu y, como en otras oportunidades, también mezclará actividades políticas y reuniones con miembros de la comunidad judía.