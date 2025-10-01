En vivo Radio La Red
ENTREVISTA RADIO LA RED

La advertencia de Patricia Bullrich a Espert, en medio de la denuncia por recibir dinero narco

La ministra de Seguridad de Nación es también candidata a senadora por la Ciudad de Buenos Aires para las elecciones de octubre. Por la alianza del Gobierno, Espert es el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

PAtricia Bullrich pide que Espert aclare rápidamente su situación sobre la denuncia por haber recibido dinero de un narcotraficante. (Foto: Gentileza FB)

"Hace falta una explicación, por supuesto. Es algo del 2019. Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó". Así se refirió Patricia Bullrich en Radio La Red sobre la denuncia que salpica a José Luis Espert. En una entrevista en el programa que conduce Paulo Vilouta habló sobre la denuncia contra el economista y diputado que lo vincula con haber recibido unos 200.000 dólares del narcotráfico: "Es lo que necesitamos saber, porque él puede haber presentado en la justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no. Es importante conocerla. Parece una persona que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco".

Leé también "La misma mierda con distinto olor": la frase brutal de Espert contra un grupo de candidatos
El candidato por LLA, José Luis Espert descalificó a los candidatos kirchneristas para el debate en términos durísimos. (Foto: Actualidad tdf)

El dirigente Juan Grabois, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria, presentó una denuncia penal contra el legislador José Luis Espert, que encabeza la lista de postulantes por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza. Lo acusó de haber recibido fondos del empresario Federico “Fred” Machado, detenido en la Argentina y reclamado por la justicia de Estados Unidos en una causa por narcotráfico.

Bullrich avanzó en la necesidad de que Espert aclare rápidamente su situación: "Imagínense que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco".

Incluso, tajante ante las repreguntas de los periodistas sobre esta situación: "Ya. Hay que aclararla. Ya".

Patricia Bullrich: "Hace falta una explicación, por supuesto".

La ministra Patricia Bullrich es una de las figuras principales del gobierno libertario y también, una de las cartas fuertes para las elecciones. Algo similar puede decirse de José Luis Espert. Es diputado y preside la importante comisión de Presupuesto y Hacienda en la cámara Baja. Es el primer candidato a diputado por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país.

La denuncia de Juan Grabois cayó como un balde de agua fría en este tramo final de la campaña. También desde LLA, Espert recibió un golpe. Se reflotaron declaraciones del año 2023. En esa época, Lidia Lemoine dijo sobre el economista liberal: "No podés decir que preferís a Espert antes que a Milei. ¿Vos te acordás que le tiraron un piedrazo al auto? Fue un balazo. ¿Qué pasa si alguien te financia una campaña?”

Es por eso que la ministra de Seguridad pide con urgencia una aclaración definitiva a Espert sobre esa denuncia. "Es algo del 2019. Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó".

"Es lo que necesitamos saber porque él puede haber presentado en la justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no."

Un mal paso para el mensaje libertario

Bullrich dijo: "Imagínense que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco. No aliadas: que han recibido plata".

Hace poco, en un mensaje por las redes sociales, Espert ponderó un trabajo con Patricia Bullrich, justamente contra la corrupción y el delito.

espert y un mensaje
Un reciente mensaje de Espert, en un trabajo común con Patricia Bullrich. (Foto: Cuenta de FB de Espert)

En la parte final de la entrevista, Bullrich sacó el pie del acelerador:

-"Hablaste con Milei sobre tu reemplazo porque de caso un ministerio calentísimo. A mí me cuesta verte como senadora en un plan legislativo después de tener este rol, después de haber sido candidata a presidenta. ¿Le vas a dar tu opinión? ¿Tenés reemplazo o es algo que decide solo Milei?", le preguntaron.

"Bueno, lo vamos a hablar después del 26 de octubre", dijo Bullrich. Con lo cual, el "asunto" no impedirá que mantenga su candidatura. A pesar, de que unos minutos antes, en la misma nota, pidió una aclaración "ya".

