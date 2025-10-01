La advertencia de Patricia Bullrich a Espert, en medio de la denuncia por recibir dinero narco

Patricia Bullrich: "Hace falta una explicación, por supuesto".

La ministra Patricia Bullrich es una de las figuras principales del gobierno libertario y también, una de las cartas fuertes para las elecciones. Algo similar puede decirse de José Luis Espert. Es diputado y preside la importante comisión de Presupuesto y Hacienda en la cámara Baja. Es el primer candidato a diputado por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el principal distrito del país.

La denuncia de Juan Grabois cayó como un balde de agua fría en este tramo final de la campaña. También desde LLA, Espert recibió un golpe. Se reflotaron declaraciones del año 2023. En esa época, Lidia Lemoine dijo sobre el economista liberal: "No podés decir que preferís a Espert antes que a Milei. ¿Vos te acordás que le tiraron un piedrazo al auto? Fue un balazo. ¿Qué pasa si alguien te financia una campaña?”

Es por eso que la ministra de Seguridad pide con urgencia una aclaración definitiva a Espert sobre esa denuncia. "Es algo del 2019. Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó".

"Es lo que necesitamos saber porque él puede haber presentado en la justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida o no."

Un mal paso para el mensaje libertario

Bullrich dijo: "Imagínense que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco. No aliadas: que han recibido plata".

Hace poco, en un mensaje por las redes sociales, Espert ponderó un trabajo con Patricia Bullrich, justamente contra la corrupción y el delito.

espert y un mensaje Un reciente mensaje de Espert, en un trabajo común con Patricia Bullrich. (Foto: Cuenta de FB de Espert)

En la parte final de la entrevista, Bullrich sacó el pie del acelerador:

-"Hablaste con Milei sobre tu reemplazo porque de caso un ministerio calentísimo. A mí me cuesta verte como senadora en un plan legislativo después de tener este rol, después de haber sido candidata a presidenta. ¿Le vas a dar tu opinión? ¿Tenés reemplazo o es algo que decide solo Milei?", le preguntaron.

"Bueno, lo vamos a hablar después del 26 de octubre", dijo Bullrich. Con lo cual, el "asunto" no impedirá que mantenga su candidatura. A pesar, de que unos minutos antes, en la misma nota, pidió una aclaración "ya".