El Gobierno ratificó a Espert como candidato a diputado en la Provincia tras la polémica por los dichos de Bullrich

Las declaraciones del portavoz se dieron tras un martes en el que el presidente Javier Milei había salido a respaldar en A24 a Espert de manera categórica, al considerar que todo se trata de “una operación del kirchnerismo” y de un “chimento de peluquería”.

Sin embargo, este miércoles por la mañana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, planteó una posición distinta. Si bien evitó profundizar en el tema, dejó en claro que Espert “tiene que dar explicaciones” y advirtió que esta administración “no puede aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco”.

Incluso, no descartó que el dirigente pueda ser apartado de la candidatura en caso de que no dé respuestas convincentes.

Consultado sobre esa aparente diferencia de criterios entre el Presidente y su ministra, Adorni rechazó que existan contradicciones dentro del oficialismo. “Más allá de que se expresaron en términos diferentes, no hubo incompatibilidades en ambas respuestas”, subrayó.

"Hay un error en la lectura de lo que la doctora Bullrich se refirió. Lo que dice es correcto. Si hay alguien que ha combatido el narcotráfico es este gobierno y uno de esos brazos ejecutores fue la doctora Bullrich. Donde tiene que dar explicaciones, Espert, si es que las tiene que dar, es en la Justicia", agregó.

"Combatimos el narcotráfico con todo el poder que tenemos. Si al doctor Espert lo cita la Justicia, tendrá que dar las explicaciones. Por supuesto que sí, pero entendemos que es parte de una operación refritada que la vengo escuchando desde hace muchísimos años", reiteró el portavoz cuando volvió a ser consultado sobre el tema en el final de la conferencia.

Y completó: “A mi por ejemplo, me atacan todos los días con no sé cuántas pavadas. Son operaciones que va haciendo un sector de la política que entiende que la elección se da con una piedra y no con las urnas, y hacen este tipo de cuestiones”.

La polémica se reavivó un informe judicial de Estados Unidos que reveló un vínculo financiero directo entre el legislador de La Libertad Avanza y el empresario Alfredo “Fred” Machado, actualmente detenido en Río Negro y con pedido de extradición por narcotráfico y fraude. Según peritos contables del Estado de Texas, el candidato libertario recibió una transferencia de 200.000 dólares el 1 de febrero de 2020, proveniente de un fideicomiso de Machado.