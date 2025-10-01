En vivo Radio La Red
Política
José Luis Espert
Patricia Bullrich
Elecciones 2025

El Gobierno ratificó a Espert como candidato a diputado en la Provincia tras la polémica por los dichos de Bullrich

Desde Casa Rosada descartaron cambios en la agenda oficial y señalaron que, en caso de ser citado, el diputado nacional dará explicaciones ante la Justicia.

El Gobierno nacional se refirió este miércoles a las versiones que vinculan al diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, con una investigación judicial. En ese marco, calificaron la situación como un asunto “viejo” y aseguraron que, de ser necesario, el legislador prestará declaración.

“El tema del diputado Espert es un tema refritado de hace seis o siete años. Esto viene de larga data y por supuesto que si la Justicia tiene que pedir explicaciones al doctor Espert, se las pedirá y Espert las dará. Pero no hay ningún cambio adicional con respecto a nada”, afirmó el vocero presidencial Manuel Adorni durante su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.

Asimismo, aseguró que "no hay ningún cambio adicional con respecto a nada" y que Patricia Bullrich "ahora va a hacer una aclaración sobre la declaración que hizo".

Las declaraciones del portavoz se dieron tras un martes en el que el presidente Javier Milei había salido a respaldar en A24 a Espert de manera categórica, al considerar que todo se trata de “una operación del kirchnerismo” y de un “chimento de peluquería”.

Sin embargo, este miércoles por la mañana, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, planteó una posición distinta. Si bien evitó profundizar en el tema, dejó en claro que Espert “tiene que dar explicaciones” y advirtió que esta administración “no puede aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco”.

Incluso, no descartó que el dirigente pueda ser apartado de la candidatura en caso de que no dé respuestas convincentes.

Consultado sobre esa aparente diferencia de criterios entre el Presidente y su ministra, Adorni rechazó que existan contradicciones dentro del oficialismo. “Más allá de que se expresaron en términos diferentes, no hubo incompatibilidades en ambas respuestas”, subrayó.

"Hay un error en la lectura de lo que la doctora Bullrich se refirió. Lo que dice es correcto. Si hay alguien que ha combatido el narcotráfico es este gobierno y uno de esos brazos ejecutores fue la doctora Bullrich. Donde tiene que dar explicaciones, Espert, si es que las tiene que dar, es en la Justicia", agregó.

"Combatimos el narcotráfico con todo el poder que tenemos. Si al doctor Espert lo cita la Justicia, tendrá que dar las explicaciones. Por supuesto que sí, pero entendemos que es parte de una operación refritada que la vengo escuchando desde hace muchísimos años", reiteró el portavoz cuando volvió a ser consultado sobre el tema en el final de la conferencia.

Y completó: “A mi por ejemplo, me atacan todos los días con no sé cuántas pavadas. Son operaciones que va haciendo un sector de la política que entiende que la elección se da con una piedra y no con las urnas, y hacen este tipo de cuestiones”.

La polémica se reavivó un informe judicial de Estados Unidos que reveló un vínculo financiero directo entre el legislador de La Libertad Avanza y el empresario Alfredo “Fred” Machado, actualmente detenido en Río Negro y con pedido de extradición por narcotráfico y fraude. Según peritos contables del Estado de Texas, el candidato libertario recibió una transferencia de 200.000 dólares el 1 de febrero de 2020, proveniente de un fideicomiso de Machado.

