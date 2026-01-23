El día que Facundo Arana hizo duras declaraciones sobre la crisis con María Susini: "Estoy sosteniendo un..."

María Susini y Facundo Arana

La confesión de Facundo Arana sobre su relación con María Susini

Cabe recordar que desde hace tiempo que corre la versión de separación. Y en septiembre pasado, durante una entrevista con Puro Show, el artista sorprendió al revelar que había atravesado una crisis importante con su esposa, en un contexto muy particular. Según contó, el conflicto surgió en un período en el que él pasó mucho más tiempo en su casa, lo que alteró la dinámica familia.

“Me llamó un día Yanina Latorre y me dice: ‘Facundo, me dicen que te estás separando’. Y yo le respondí: ‘No, pero estoy sosteniendo un quilombo en casa’”, relató. “Turbulencia había, pero turbulencia fuerte”, reconoció, dejando en claro que la situación era delicada, aunque todavía apostaban a resolverla puertas adentro.

El actor explicó que, ante la consulta de si podía hacerse pública la información, pidió tiempo para intentar recomponer el vínculo. “Le dije: ‘Bancame porque quiero ver si lo puedo arreglar’. Todos tenemos turbulencias”, reflexionó entonces. Y en esa oportunidad la crisis logró ser superada.

Facundo Arana también hizo una profunda reflexión sobre los roles dentro del hogar y la paternidad. “Siempre escuchás que los chicos dicen ‘mamá’ cuando necesitan algo, nunca dicen ‘papá’. A veces, la presencia del padre entorpece. Lo importante es saber estar cuando no entorpece y cuando es necesaria”, explicaba.