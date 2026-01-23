Cómo fue la historia de amor de Facundo Arana y María Susini que hoy llegó a su fin

Impulsivo y sincero, Arana no dio vueltas y le confesó lo que sentía en ese mismo instante: “Quiero vivir el resto de mi vida con vos, quiero que tengamos hijos y morirme al lado tuyo”. María le sonrió y le prometió la familia que hoy los acompaña.

facundo-arana y maria-susini

La intensidad no aflojó con el tiempo. La primera cita fue una experiencia extrema: María lo invitó a tirarse en paracaídas. Poco después se mudaron juntos y, en mayo del año siguiente, nació su primera hija, India. En octubre de 2009, la familia se agrandó con la llegada de los mellizos Yaco y Moro.

Años más tarde, Facundo emprendió un viaje al Monte Everest para llevar la bandera de su campaña solidaria por la donación de sangre. En secreto, planeó pedirle casamiento a María en la cima. Llevó dos anillos y soñaba con filmar el momento, pero un pre-edema cerebro pulmonar lo obligó a abandonar la expedición. Susini viajó de urgencia a Nepal y, una vez recuperado, un helicóptero los llevó juntos hasta la cima. Allí, en el lugar más alto y significativo para ambos, Arana le propuso casamiento y ella aceptó.

El 20 de diciembre de 2012 sellaron su amor con una boda civil y religiosa, acompañados solo por sus tres hijos. Luego celebraron con una gran fiesta en su casa de Tigre, rodeados de familiares y amigos, coronando una historia de amor que hasta estas horas parecía eterno. Claro que en los vaivenes amorosos, donde el que manda es el corazón, nada es definitivo y sólo el tiempo dirá si realmente se terminó el amor en la pareja tal como circuló en las últimas horas como motivo del actual distanciamiento.

Facundo Arana y María Susini - casamiento

Qué dijo Facundo Arana tras salir a la luz su separación de María Susini

La noticia cayó como un verdadero baldazo de agua fría en el mundo del espectáculo y sorprendió incluso a quienes siguen de cerca la vida de las figuras más queridas de la farándula. En LAM (América TV) se dio a conocer la separación de Facundo Arana y María Susini, una pareja que supo construir una historia sólida a lo largo de 19 años de relación, marcada por el amor, la familia y un perfil siempre muy bajo.

La información fue revelada al aire por Pepe Ochoa, quien aportó detalles sobre los motivos que habrían llevado a la ruptura. Según explicó el panelista, la razón principal sería simple pero contundente: “se había terminado el amor”. Una frase corta, pero que resume una decisión profunda luego de casi dos décadas compartidas. A pesar de este escenario, llamó la atención que ambos continuaran mostrándose juntos en determinados ámbitos públicos, algo que despertó dudas y especulaciones.

De hecho, uno de los puntos que más sorprendió fue que, aun ya separados, Facundo Arana y María Susini coincidieron recientemente en Mar del Plata, donde se los vio compartiendo una actividad, lo que llevó a muchos a pensar que la relación seguía en pie o, al menos, que atravesaban una etapa de transición. Sin embargo, desde el programa dejaron en claro que la decisión estaría tomada, aunque con un manejo extremadamente cuidado y respetuoso.

En medio del revuelo mediático, Laura Ubfal logró lo que pocos: obtener la palabra directa del actor. El contacto fue breve y se dio en un contexto particular, ya que Arana se encontraba ingresando al escenario del Teatro del Fuerte de Tandil, donde se presentó a sala llena con su unipersonal En el aire. Fiel a su estilo reservado, el artista eligió responder con calma y sin alimentar polémicas.

En ese corto intercambio, Facundo Arana se refirió a la situación personal que atraviesan y dejó una reflexión que buscó bajar el tono del escándalo: “Tenemos nuestras idas y vueltas y altos y bajos, como en toda familia que se aprecie de serlo…”. Sus palabras reflejaron una mirada madura sobre el vínculo y evitaron confirmar o desmentir de manera tajante la separación.