Wanda Nara reveló por qué menciona a la China Suárez en MasterChef: "No tengo la culpa que sean..."

“Yo soy funcional al programa. Si hay participantes que tuvieron relación, no tengo la culpa que sean casi todos que tuvieron relación, yo pregunto. Y sino tengo que hacer lo que me dice mi guión", se sinceró.

Y sobre los supuestos olores que manifestó en su descargo haciendo referencia a la pareja de Icardi, la conductora sonrió y dijo: "Eso es un montón, me da asco...".

La firme advertencia del Ministerio Público Tutelar a Wanda Nara y Mauro Icardi tras el nuevo escándalo

El Ministerio Público Tutelar tomó una fuerte decisión con Wanda Nara y Mauro Icardi en medio del nuevo escándalo que se desató en los últimos días con la ex pareja.

Paula Varela contó en Intrusos (América Tv) que los mensajes que circularon en las últimas horas no son conversaciones privadas entre ambos, sino que también participa la licenciada Fernanda Mattera, profesional a cargo del seguimiento del caso.

“Ellos no tienen comunicación solos”, explicó la panelista y remarcó que el futbolista solo responde cuando la licenciada lo habilita dentro del chat.

“Cuando ella le pregunta directamente qué opina sobre algo que propone Wanda, ahí él habla. Pero cuando Wanda escribe por su cuenta, Mauro no contesta nunca”, detalló Varela, recalcando los cuidados que toma el deportista para hablar con su ex y no interferir en las medidas legales dispuestas.

Ante este escenario, la Justicia ya está guardando todas las conversaciones filtradas y, según revelaron en el programa de espectáculos, Wanda podría ser denunciada a comienzos de febrero cuando se levante la feria judicial.

Además, el Ministerio Público Tutelar ya informó de todo lo ocurrido al juez Adrián Hagopián, ya que la filtración de estos chats privados no está permitida.

En este contexto de tensión, la licenciada Mattera les hizo un pedido clave a los dos: que las peleas mediáticas y reproches no tiren por la borda todo el avance logrado con las niñas y que más allá de las diferencias que tienen Wanda le permita a Mauro seguir mateniendo contacto con sus hijas y que continúen las terapias.