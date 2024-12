Amalia Granata y Leo Squarzon conocieron al Papa Francisco y les concedió el pedido más especial: "Gracias Dios"

Amalia y Leo viajaron con el pequeño Roque, hijo de ambos, y con Uma, la hija de la rosarina con el DT Cristian Ogro Fabbiani.

Desde su cuenta en Instagram, Amalia Granata compartió con profunda emoción las fotos de cómo fue ese especial encuentro con Francisco.

amalia granata leo squarzon en el vaticano papa francisco.jpg

"Hermosa visita a Francisco en donde tuvimos la oportunidad de conversar sobre la importancia de la defensa de la familia frente al avance de quienes quieren destruirla, la defensa de los más vulnerables y la preocupación por el narcotráfico y el consumo en la provincia de Santa Fe", indicó la funcionaria.

Y contó sobre la especial petición que le hicieron al sumo pontífice por su familia: "Además le pedimos que nos dé la bendición sobre nuestros anillos y si nos daba permiso lo considerábamos nuestro casamiento y nos dio su aprobación. Nuestros testigos de honor fueron Roque y Uma. Gracias Dios por este momento".

Cabe recordar que en febrero de 2023 Leo Squarzon le propuso casamiento a Amalia Granata en pleno cumpleaños de ella y en una reunión familiar evento que aún no pudo realizarse por distintos compromisos laborales de los dos.

amalia granata leo squarzon en el vaticano papa francisco 7.jpg

amalia granata leo squarzon en el vaticano papa francisco 8.jpg

amalia granata leo squarzon en el vaticano papa francisco 6.jpg

amalia granata leo squarzon en el vaticano papa francisco 5.jpg

amalia granata leo squarzon en el vaticano papa francisco 3.jpg

amalia granata leo squarzon en el vaticano papa francisco 2.jpg

La hija de Amalia Granata se fue del país: los motivos

La diputada provincial Amalia Granata compartió en las últimas horas cómo fue la emotiva despedida de su hija Uma, quien se fue del país. ¿Los motivos de su partida? Se fue a estudiar al Reino Unido.

A través de su cuenta de Instagram, Granata subió una foto con su hija, de 16 años, fruto de su relación con el Ogro Fabbiani, en el Aeropuerto Internacional Ezeiza y escribió: "Basta de crecer. Mi chiquita. Te amo. #Intercambio #Estudiar".

Amalia Granata_posteo.jpg

Más adelante, en otra publicación, Granata compartió varias fotos junto a la adolescente y su pareja, Leo Squarzon, y expresó: "Y se nos va la nena a estudiar".

En ese posteo, una de las fotos que subió se puede ver a Uma con sus compañeros de escuela, quienes también hará el intercambio y estudiarán en Gran Bretaña.

Cabe destacar que Fabbiani no estuvo presente en la despedida de su hija en el aeropuerto. "No lo veo mucho, nos distanciamos así que no lo veo desde hace unos cuatro años. Yo pienso que la gente no cambia", había comentado Uma en una entrevista.