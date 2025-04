Amalia Granata habló del diagnóstico que le descubrieron a su hijo tras varios conflictos en la escuela

"Roque, mi hijo menor, tiene TDAH y Dislexia. Son temas de los que no se hablan como tampoco de las dificultades que tienen estos chicos en el colegio. En otra época eras el burro o el vago. Ahora gracias a Dios se sabe que tienen otros tiempos de aprendizaje", comenzó explicando.

Así, y como para que su historia personal sirva a otros papás, Amalia recordó cómo llegaron al diagnóstico: "Roque en preescolar era muy revoltoso, no se quedaba quieto pero cuando pasó a primer grado, saltó el tema de la dislexia primero y avanzamos.... Una de las cosas por las cuales lo descubrimos es por las madres solidarias que se iban a quejar. La directora me llamó para ver qué pasaba con la lecto escritura y me compartió esas quejas".

Y lejos de angustiarse por las críticas de las otra madres, Granata dejó en claro: "A mi los otros padres me importan nada, porque si van al colegio a quejarse de un niño, necesitan terapia. Son adultos. Yo me concentré en mi hijo".

Por último, explicó que "cuando un niño no llega a un objetivo se frustra y a los 6 años, la frustración lo muestra rompiendo hojas o molestando al compañero". Fue así que se ocuparon de investigar qué le estaba ocurriendo. "Empezamos a ver qué pasaba con una neuróloga y una psicóloga y llegamos al diagnóstico. Hoy estamos con un tratamiento que va a ser de por vida porque el TDAH es para toda la vida", concluyó serena.

Amalia Granata, Leo Squarzon y Roque.jpg

Amalia Granata dio detalles del reencuentro de su hija Uma con el Ogro Fabbiani y contó por qué se pelearon

Cristian el Ogro Fabbiani compartió en Instagram una foto donde se lo ve junto a Uma, hija que tiene con Amalia Granata, con quien estuvo distanciado durante varios años.

"Mi equipo ideal para toda la vida", expresó el DT de Newell’s con emoción en la postal junto a sus otros dos hijos, Ámbar y Santino, de su relación con Gimena Vascón.

Amalia Granata estuvo invitada al piso del ciclo Intrusos, América Tv, en febrero pasado y contó cómo se dio el reencuentro entre Uma y su padre luego de mucho tiempo de no tener vínculo.

"Una ya es una mujer, se maneja sola. Uno trata de criar a un hijo con todos los errores y aciertos y me salió una hija buena y deportista", precisó la diputada de Santa Fe.

En cuanto al vínculo de su hija con el papá, explicó: "A ella nunca se le ocultó ni se le dijo nada, al contrario, ella de grande decide alejarse del padre. Del lado del padre sigue creyendo que yo le lleno la cabeza a Uma y nada que ver".

"Desde el cumpleaños de 15 empezamos a hablar con Leo con ella desde que decidió no invitarlo. Ahí empezamos con las charlas", comenzó sobre cómo fue hablando con su hija para que reviera su actitud con el padre.

Y contó por qué se pelearon Uma y el Ogro: "Yo sé por qué el enojo puntual de ella con él por el que decide cortar el vínculo y después se fue agravando la situación. Fue una pelea personal".

"Uma hace 17 años que vive conmigo, ella tiene que aceptar que su padre es así y que ella también es así", se sinceró Amalia Granata. Y cerró: "La contención de la familia y mucho diálogo, yo respeté sus tiempos".