Mondino sobre Milei y el caso $LIBRA: las dos polémicas opciones con las que expuso al presidente

Periodista: Bueno, hay muchas demandas en su contra, tanto en Argentina como en los tribunales de Nueva York.

Diana Mondino: Y si es verdad...

Periodista: ¿Qué opina, Diana? Me encantaría escuchar su opinión.

Diana Mondino: Les explicaré mi punto de vista y, más adelante, permítanme decir a la gente que el acuerdo del Mercosur con la UE cambiará a Argentina, porque habrá, hay tres acuerdos...

Periodista: ¿Crees que Javier Milei debería haber tuiteado el enlace a una criptomoneda?

Diana Mondino: No, no debería haber publicado ese link.

Periodista: Genial. ¿Por qué crees que lo hizo?

Diana Mondino: Creo que alguien le contó de ello, y él pensó que era una buena idea.

Periodista: Alguien ganó dinero de esto, 250 millones de dólares desaparecieron.

Diana Mondino: Exactamente, así que hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o era una especie de corrupto. Vos elegís, yo no sé.

Periodista: Creo que puedo hablar por la audiencia al decir 'Wow'. Esta es la primera vez esta noche que Diana Mondino dice que Milei es corrupto o estúpido.

Diana Mondino: No.

Periodista: Es lo que dijiste. Si lo estás viendo en YouTube, retrocede..

Diana Mondino: No, eres bueno y sé que pasará en Argentina dentro de unas semanas, cuando la gente cortará ese pedacito del programa, "Mondino dice eso" y lo publicarán.

Periodista: Dijo usted que o es corrupto o que yo elija.

Diana Mondino: Usted puede decidir sobre eso.

Periodista: Pero solo me dio dos opciones, corrupto o estúpido.

Diana Mondino: Puedo darle las dos opciones, sí.

Periodista: No había una tercera opción.

Diana Mondino: ¿Soy la persona indicada para saber de eso? Lo que puedo decirle es que si quiere exportar vino a Suiza, tendrá impuestos más bajos. Esa cosa no la sé.

Periodista: Pero... o es corrupto o estúpido. Esa fue la opción que me dio.

Diana Mondino: Otra vez. Lo siento, chicos, cuando escuchen ese pequeño extracto, déjenme decirles que lo intenté, hice algo al respecto.

Una reaparición cargada de munición política

Mondino fue removida del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en octubre de 2024, luego de haber votado en la ONU a favor de una resolución que pedía el fin del embargo de Estados Unidos sobre Cuba, en contradicción con la postura oficial del gobierno. Desde entonces, había optado por un perfil bajo.

La entrevista con Hasan, de casi 50 minutos, marcó su regreso al debate público. En ella, no solo abordó el caso $LIBRA, sino que también hizo referencia a la crisis económica, a supuestos problemas de salud mental del Presidente y a lo que considera un creciente autoritarismo dentro del oficialismo.

El escándalo de $LIBRA: Milei en la mira

El caso $LIBRA estalló el 14 de febrero de 2025 y derivó en una causa judicial de alto impacto político y financiero. El Presidente había promocionado el proyecto en su cuenta de X (ex Twitter), publicando un link que derivó en una estafa millonaria. La situación generó una ola de denuncias y pedidos de investigación en el Congreso, muchos de los cuales fueron frenados por La Libertad Avanza y el PRO.

Según Mondino, la publicación del mensaje presidencial fue, como mínimo, irresponsable. “Creo que alguien le habló del tema y pensó que era una buena idea”, deslizó. El periodista Hasan la interpeló con dureza: “Esta es la primera vez esta noche que Diana Mondino dice que Milei es corrupto o estúpido”. Ella no se desdijo: “Puedo darle las dos opciones, sí”, respondió.