Murió Graciela Giannettasio, ex vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires

Será velada este miércoles a partir de las 12 hasta las 22, en Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 141, en la localidad bonaerense de Florencio Varela, y será trasladada al cementerio Campanario el jueves 7 a las 10 de la mañana, según confirmó a Télam el diputado nacional Julio Pereyra.

El mensaje de Felipe Solá por la muerte de Graciela Giannettasio

"Hoy se fue Graciela Giannettasio. Fue una mujer con una clara misión de servicio en su vida política. Inteligente, sensible y leal. Me ayudó como vicegobernadora en las buenas y en las malas. Adiós, querida Graciela. Te debo mucho", escribió Felipe Solá, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex canciller, en su cuenta de Twitter.

La carrera política de Graciela Giannettasio

Giannettasio nació el 20 de octubre de 1950 en Remedios de Escalada, en la Provincia de Buenos Aires. De profesión abogada, Giannettasio ejerció dos veces el cargo de diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, entre 1999 y 2002, y luego desde 2007 hasta 2015.

También se desarrolló profesionalmente como ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (2002-2003) y como vicegobernadora del territorio bonaerense (2003 y 2007).