Presupuesto 2027: el Gobierno prevé una inflación de 21,1% y un crecimiento del PBI de 4%

Bullrich era la encargada de llevar al Senado la estrategia del Gobierno, para intentar destrabar el proyecto de reforma electoral, con el cual Javier Milei pretende eliminar o suspender las PASO de cara a las elecciones presidenciales de 2027, además de los proyectos de Ficha Limpia y reforma de la carta orgánica y financiamiento de los partidos políticos.

El segundo en retirarse fue el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, quien tenía a su cargo enviar esta misma tarde el proyecto de Presupuesto nacional 2027 al Congreso, para que empiece a debatirse en comisiones de la Cámara de Diputados.

Tal como había anticipado este medio, el presidente Milei decidió este año enviar el Presupuesto en la fecha establecida, y por las vías tradicionales, y no asistir él personalmente para defenderlo, como lo hizo en los dos primeros años de gestión.

En este caso, asistirán a defender el Presupuesto 2027 funcionarios del equipo económico que lidera Caputo, cuando sean citados por la comisión de Presupuesto y Finanzas de la Cámara Baja.

En tanto, el tercer tema de debate en la cúpula del poder libertario era el texto del proyecto que el Poder Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso referido a la defensa de la soberanía sobre las islas Malvinas.

Los números que presentó Caputo para el Presupuesto 2027

Durante el encuentro, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los principales indicadores contemplados para 2027. Las estimaciones del Gobierno prevén un crecimiento del PBI del 4 %, una inflación promedio del 21,1 % y una suba del salario promedio del 25,4 %.

Según confirmaron fuentes del Gobierno, "el proyecto de Presupuesto contempla nuevamente resultado fiscal positivo". Las mismas fuentes resaltaron que "será la primera vez en nuestra historia con cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera, sin estar el país en default".

En el proyecto contempla "exportaciones por más de 130 mil millones de dólares" y "un balance comercial de bienes y servicios favorable superior a los 15 mil millones de dólares".

Asimismo, se estima un tipo de cambio promedio anual de $ 1728. Caputo explicó que "no se trata de una predicción" sino que ese precio "surge del cálculo entre el tipo de cambio actual, por la inflación estimada para el 2027".

Bullrich y la reforma electoral en el Senado

En relación con la agenda legislativa, la senadora nacional, Patricia Bullrich, hizo referencia al inicio del debate de la reforma electoral en comisiones y se analizó el tratamiento del resto de los proyectos que se encuentran en la Cámara alta.

Entre ellos, la jefa del bloque de LLA en la Cámara alta planteó la estrategia para avanzar con los proyectos de reforma del Banco Central y de Inocencia Fiscal II que ya tienen dictamen y esperan ser votados en la próxima sesión.

El oficialismo esperaba conseguir consenso para convocar a sesión este mismo jueves y para eso mantendrá negociaciones con los bloques aliados en las próximas horas.

Por otra parte, y sin dar mayores detalles, el Gobierno informó que "esta semana ingresará por la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía nacional", cuyo texto final continuaban puliendo desde la Secretaría de Legal y Técnica de Presidencia, a cargo de María Ibarzábal, y el asesor presidencial, Santiago Caputo.