Lavadero gate: el video con la discusión y reproches entre Jimena Barón y Matías Palleiro

"Acá va a ir un lavarropas. Guarden el tuit", adelantaba Jimena Barón desde sus historias en la red social. Y luego grabó el momento en donde intercambiaban posturas sobre el lugar donde irá el lavarropas.

“¿Un yate o un lavarropas vos queres poner?”, lanzó con su habitual humor la artista para defender su punto de vista. "¿El lavarropas vos qué te pensas que no está conectado a nada?", se defendió Palleiro mate en mano y sosteniendo una herramienta.

"Si está bien la conexión, de última cambias la manguera, pero no tiras abajo seis mil paredes para poner el lavarropas", le marcó Jimena ante la intención que tenía él.

Y le recordó picante: "No por que vos vas a estar lavando toda la ropa, Matías...". A lo que él comentó: "¿En Miami quién lavaba la ropa? Se largó a llover y tuve que juntar la ropa, ni sabías dónde estaba".

"¡Le ponías la pastilla del lavaplatos y acá termina el video!", cerró entre risas Barón, quien en otra imagen comentó sobre el conflicto entre los dos por este tema en particular: "Lavadero gate. Lavó ropa en Miami con el jabón del lavaplatos. Basta. Está enfrente la terraza tender. No hay discusión", concluyó.

jimena baron lavarropas gate

La primera foto de la cara de Arturo, el hijo de Jimena Barón y Matías Palleiro

La cantante Jimena Barón esperó al primer día del 2026 para compartir desde su cuenta de Instagram las primeras fotos del rostro de su hijo Arturo, fruto de su amor con Matías Palleiro, quien nació en junio de 2025.

La cantante y su pareja optaron por preservar la cara de su hijo en sus publicaciones en redes sociales y casi siempre lo mostraban de espaldas o con la cara tapada.

Sin embargo, el 1 de enero de este año, Jimena Barón decidió por fin mostrar las imágenes de la cara de su pequeño hijo acompañado de un emotivo mensaje.

jimena baron mostro la cara de su hijo arturo por primera vez 2

"Arturo: Sos lo más lindo (con tu hermano) que me pasó en la vida. Siempre estás contento. Siempre sonriendo. Todo te viene bien y te da alegría", comenzó la artista a flor de piel.

"Sos precioso (yo te veo parecido a tu papá y a tu hermano y me derrito). Esos ojos, tus cachetes, todo vos me enloquece! Verte con Momo y verte con tu papá me inunda de amor. Gracias hijo por este milagro que sos vos, que es tenerte sano y besarte y disfrutarte cada día, todo el día", continuó muy emocionada.

Y cerró: "Soy inmensamente afortunada. Gracias mi rey Arturo por volver a hacerme mamá. Gracias por consagrarnos familia. Nada me hizo más feliz en la vida que esto. Te amo infinidades inmensurables, gigantescas, incalculables y agobiantes. Mamá. Feliz 2026".