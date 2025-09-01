En vivo Radio La Red
"Nepotismo": la reacción de Guillermo Francos por el resultado de las elecciones en Corrientes y su proyección para octubre

Corrientes fue otra prueba para el Gobierno. La táctica diseñada por Karina Milei, de desechar alianzas e impulsar candidatos y listas propias, no dio el resultado esperado.

El jefe de Gabinete analizó el pobre rendimiento de La Libertad Avanza en las elecciones en Corrientes. (Foto: A24.com)

Al Gobierno Nacional no le fue bien en las elecciones en Corrientes. Su lista llegó en cuarto lugar. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el primero en hacer una reflexión sobre lo ocurrido: "Lo de Corrientes para nosotros era esperado, somos un partido debutante prácticamente contra un partido tradicional, con el que compartimos electorado. Era esperable, no sorprendió", dijo.

De intendente a gobernador: quién es Juan Pablo Valdés, el hermano que hereda el poder en Corrientes

Sobre la fallida - porque no quiso Karina Milei - alianza con quienes "comparten el electorado", el ministro explicó: "Hubo conversaciones para ir juntos, pero no se llegó a un acuerdo, había cosas que no eran razonables para nosotros, como que se fuera un Valdés y entrara el hermano. Era difícil participar en esa propuesta, que era una idea de nepotismo. En octubre creo que el espacio del presidente Milei va a tener un resultado ampliamente superior".

El domingo, la elección en la provincia mesopotámica de Corrientes dio un claro triunfo a la alianza. Vamos Corrientes se impuso por valores que despejan el miedo a una segunda vuelta. Con más del 50% de los votos, Juan Pablo Valdés sucederá a su hermano como gobernador.

El resultado fue el siguiente:

  • Vamos Corrientes (Juan Pablo Valdés – Néstor Pedro Braillard Poccard): 51,89 % de los votos

  • Limpiar Corrientes (Martín Ignacio “Tincho” Ascúa – César Daniel Lezcano): entre 19,97 % y 20,07 %

  • Encuentro por Corrientes – ECO (Horacio Ricardo Colombi – Martín Miguel Barrionuevo): 16,69 %

  • La Libertad Avanza (Claudio Lisandro Almirón – Evelyn Karsten): entre 9,51 % y 9,71 %

Esto significó un duro golpe para la estrategia nacional diseñada por Karina Milei. Eligió competir con candidatos propios para medir la fuerza en solitario de La Libertad Avanza. Descartó una alianza con el gobierno correntino que representa, en gran medida, los sectores residuales de lo que fue Cambiemos en su momento.

Pero optó por medir la fortaleza de los libertarios y el cuarto lugar es un resultado que no satisface en absoluto.

Guillermo Francos: "Un resultado esperable"

El jefe de Gabinete fue la primera figura importante del gobierno libertario en referirse en la provincia mesopotámica. Su visión es interesante, no solo por la moderación que lo caracteriza, sino porque también concentra entre sus funciones la de ministro del Interior, es decir, el interlocutor más válido para los gobernadores.

Francos marcó un contraste entre una fuerza consolidada en Corrientes - de hecho, la gobierna - y una que hace su primera experiencia electoral por sí sola: “El resultado de Corrientes era esperable porque somos un partido prácticamente debutante, frente a una fuerza tradicional que gobierna hace mucho tiempo la provincia”.

Luego aclaró algo que, puede tener vigencia también para las elecciones bonaerenses - en el plano local - el próximo domingo. “No esperábamos un resultado impactante porque estaban en juego los cargos provinciales y nosotros no teníamos fuerzas competitivas”. Francos dijo eso, para marcar que el verdadero desafío se dará en las elecciones para renovar el Poder Legislativo nacional, en octubre.

La elecciones de medio término, el gran objetivo

"Distinta va a ser una elección nacional, en la que la gente entiende que lo que está votando son candidatos que apoyen al presidente de la Nación o que estén en contra", marcó el contraste Francos y cerró: "En octubre vamos a tener un resultado ampliamente superior al de esta elección".

