Nicolás Trotta: "En estas condiciones, no se puede proyectar la vuelta a clases en el AMBA"

Las clases en CABA y Gran Buenos Aires no reiniciarían en Agosto, como se proyecta para gran parte del país.

El Ministro de Educación, Nicolás Trotta, afirmó que no puede garantizar una fecha de regreso de las clases en en Área Metropolitana de Buenos Aires, mientras que aseguró que "no hay una promoción automática, sino una reorganización pedagógica".

En la presentación del protocolo inicial de la vuelta a clases, el Ministro fue consultado por A24.com acerca de la posibilidad de que la región del AMBA no cumpla con los niveles de baja circulación viral que se requieren para el regres a clases: "Hoy no podemos proyectar un regreso a la ciudad de Buenos Aires en la condición epidemiológica en la que está. No creemos que eso sea factible", dijo.

"Por eso somos claros y todo lo que está hablando aquí es para la posibilidad de la vuelta en el mes de agosto para todo el país menos para la región metropolitana y Resistencia, Chaco. No quiere decir que sea para toda la Argentina" aseguró el Ministro.

Respecto a una posible marcha atrás en la disposición del regreso a clases, Trotta afirmó que "no sería una derrota, sino que implica la responsabilidad de cuidar a toda nuestra comunidad educativa".

"Venimos desarrollando una estrategia vinculada las unidades pedagógicas. Aquellos saberes que no vamos a poder abordar en este 2020, van a tener que ser reorganizados para el 2021", agregó el Ministro de Educación.

En tanto, Trotta fue determinante en afirmar que "acá no hay una promoción automática, lo que vamos a tener es una reorganización de la propuesta pedagógica, de los saberes y los contenidos que vamos a abordar" cuando explicó la situación de los estudiantes que están en el último año del secundario.