"No me metas en este lío": Alberto Fernández reveló una charla que tuvo con Mauricio Macri cuando Evo Morales pidió asilo político

Durante su disertación, Fernández realizó un recuento personal sobre todo lo vivido durante las horas que continuaron a las manifestaciones que se registraron en suelo boliviano por supuesto fraude. En ese entonces, la acusación inició luego de que se interrumpiera una transmisión no oficial del conteo rápido de votos que mostraba que, aunque lideraba la votación, no lograba la diferencia necesaria para evitar una segunda ronda contra el candidato opositor, Carlos Mesa.

En ese sentido, el argentino contó cómo vivió esas horas de tensión por su amigo y su rol en la gestión de la estrategia para hacerlo llegar a territorio seguro. Es así que reveló una conversación con el entonces presidente Macri, al solicitarle el asilo político a su par boliviano."No me metas en este lío", aseguró el mandatario que fue la respuesta del referente opositor de aquel entonces.

Debido a que el político del país limítrofe debía hacer escala con el avión que lo transportaba para cargar combustible, el entonces presidente electo comenzó a comunicarse con otros mandatarios para que lo asistieran. "Lo llamé al presidente de Perú, me dijo que no podía porque ya el hecho de que había pasado vacío el avión antes le había generado muchos problemas con la prensa", aseguró. "¿Qué me va a pasar si encima viene con Evo?", replicó sobre su negatvia ante el pedido.

La respuesta de Mauricio Macri al asilo político de Evo Morales

"Le dije al Presidente de entonces que había que darle asilo y me respondió: 'No me metas en este lío'", explicó Alberto Fernández sobre la contestación del referente de Juntos por el Cambio. "Voy a tener a toda la izquierda argentina todo el día frente a la casa de Evo", añadió sobre la respuesta. A su vez, explicó que fue gracias a los aportes de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Mario Abdo, de Paraguay, que Evo Morales logró llegar a salvo al país. "Nosotros fuimos instrumentos de una voluntad de un pueblo que lo cuidó y lo ayudó a salir", sostuvo.