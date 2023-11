"No seas mala": el día que Gabriela Cerruti y Toto Caputo se cruzaron por un "papelito"

Cómo se produjo el escándalo entre "Toto" Caputo y Gabriela Cerruti

Dos semanas antes del escándalo en el recinto, Cerruti había visitado el programa Intratables que se emitía por América TV. La actual portavoz del Gobierno, en esa oportunidad, expuso que Caputo había omitido, al ingresar en la función pública, que era accionista de sociedades offshore.

Y luego completó que las acciones de una de las compañías las había pasado a nombre de su hija, información que fue desmentida por algunos de los panelistas que estaban allí presentes.

Tras las acusaciones y mientras se desarrollaba la audiencia, Caputo le hizo llegar una especie de "machete" a Cerruti. "Mis hijas tiene 11 y 13 años, por favor no seas tan mala", escribió junto con el dibujo de una carita sonriente.

el-papelito-que-caputo-le-mando-cerruti.webp El mensaje que "Toto" Caputo le envió a Gabriela Cerruti en su momento (Foto: archivo).

Mientras el exsenador Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) tenía la palabra, Cerruti interrumpió abruptamente la sesión a los gritos y mostró el pequeño trozo de papel que le había acercado un colaborador de Caputo.

La actual portavoz del oficialismo, luego, se quejó: "Me mandó el papelito, me hizo señas y me pidió que lo lea. Soy una diputada. No me puede mandar un papelito en el medio de una sesión, no lo conozco. Tiene que rendir cuentas, está mintiendo desde el primer momento", lanzó.

Y continuó: "O es una amenaza, o es una banalización, o como lo quieras llamar. Es machista, es misógino, es todo eso".

Caputo se disculpó con Cerruti tras el escándalo del "papelito"

Tras el escándalo, Caputo se disculpó con Cerruti y se justificó al decir que reaccionó "como padre y no como funcionario público".

"No era el lugar ni la forma, le pido disculpas a la diputada Cerruti y a todos. En ningún momento tuve la intención de ofender a nadie. Estuve cuatro horas y media contestando absolutamente todas las preguntas", dijo Caputo en declaraciones distribuidas por sus voceros.

"Se lo mandé inocentemente", dijo más tarde en declaraciones televisivas.