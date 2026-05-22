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Ricardo Diotto fue condenado y reaccionó fuerte al enterarse de que Fernanda Callejón lo denunció por abuso

Ricky Diotto habló con el programa Intrusos tras ser condenado este viernes en el juicio que le inició María Fernanda Callejón y se sorprendió al aire ante la grave acusación de su ex.

22 may 2026, 14:05
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Ricardo Diotto fue condenado y reaccionó fuerte al enterarse de que Fernanda Callejón lo denunció por abuso
Ricardo Diotto fue condenado y reaccionó fuerte al enterarse de que Fernanda Callejón lo denunció por abuso

Ricardo Diotto fue condenado y reaccionó fuerte al enterarse de que Fernanda Callejón lo denunció por abuso

Este viernes se conoció en los Tribunales de Campana la sentencia en primera instancia del juicio que le inició María Fernanda Callejón a Ricky Diotto por violencia de género.

El ex de la actriz y padre de su hija Giovanna fue condenado a cuatro meses de prisión en suspenso y en diálogo con el ciclo Intrusos (América Tv) adelantó que el fallo será apelado por su defensa.

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"Vamos a apelar y listo, para mí es un tema terminado", indicó Ricky Diotto tras la reciente resolución de los jueves. Y agregó: "Estoy tranquilo porque no se pudo probar nada. Se hizo una acusación porque algo había que hacer, ya está".

"Hay muchas cosas que no quedaron concretas, hay una foto de 12 horas de que el hecho ocurra. Una foto donde ella aparece con las supuestas lesiones es de 12 horas antes de que el hecho ocurra. ¿Nadie investigó eso?", cuestionó el ex de la actriz.

"No quiero tener acercamiento nunca más con ella", aseguró tras la resolución de la Justicia.

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La reacción al aire de Ricky Diotto ante la grave denuncia de María Fernanda Callejón

Desde los Tribunales de Campana y antes de conocerse la sentencia, María Fernanda Callejón habló en La mañana con Moria (El Trece) de una situación que habría vivido con Ricky Diotto y que se enmarcaría en supuesto caso de abuso sexual simple.

"Un hombre que abusa sexualmente no quiere a nadie, todavía no pude hacer la denuncia porque quiero terminar este juicio", disparó la panelista al aire en el programa de Moria Casán.

"¿De quién abusó sexualemente?", indagó la conductora ante el fuerte relato de la actriz. Y Callejón respondió: "De mí. Eso fue el día que la operamos a mi hija y yo no miento. Yo pensé que era una cosa y cuando se lo comenté a mi abogado me dijo: 'no, eso es abuso sexual simple'".

Además, mostró al aire los rayones de su camioneta y acusó a su ex de estar detrás de esa acción. Al ser consultado en Intrusos sobre esas fuertes declaraciones de la actriz, Ricky Diotto se mostró sorprendido y lo negó rotundamente.

"No sabía nada. No tengo nada para decir, ya no me sorprende nada. No tengo idea, me quedé helado. De esas cosas yo no me puedo hacer cargo, más vale que lo niego. Estuve con mi hija y ella en una habitación, enfermera, en un hospital hay cámaras... ¿Estamos todos locos? Es una locura, un disparate", aseguró sorprendido por lo que escuchó.

Y sobre la vandalización del auto de María Fernanda Callejón, afirmó con ironía: "Yo mando gente a rayar autos, es dantesco esto. Yo estoy tranquilo".

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