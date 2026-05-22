La grave acusación de María Fernanda Callejón en contra de Ricky Diotto: "Aún no lo denuncié por eso"

“El año pasado, cuando operaron a mi hija, pasó algo… mi abogado me confirmó que es abuso sexual simple. Todavía no puede denunciarlo, pero es el próximo paso”, reveló la actriz, visiblemente conmovida.
Según explicó, el episodio habría ocurrido durante el tiempo que debieron compartir mientras su hija atravesaba una cirugía de urgencia por un cuadro de apendicitis. Además, su abogado, Martín de Vargas, aseguró que el hecho ya fue mencionado en audiencia junto a otra denuncia por amenazas.
maria fernanda callejon ricky diotto
El dolor de María Fernanda Callejón tras la condena a Ricky Diotto
Conmovida hasta las lágrimas, Callejón reconoció las secuelas emocionales que todavía arrastra por el conflicto judicial y personal con Diotto.
“Yo tengo sentimientos encontrados. No quiero que a él le pase nada porque es el papá de mi hija. Pero al revivir muchas cosas siento culpa, angustia profunda, confusión, incomodidad y bronca”, expresó.
Cuando le consultaron si quería ver a Ricky Diotto preso, la actriz fue tajante y dejó en claro cuál es su mayor preocupación. “¿Ustedes creen que me gustaría que Giovanna pase por esa situación? Siempre hice todo para que esto no llegara hasta acá. Hasta cedí mi 50% de los bienes. Nunca dependí económicamente de un hombre”, afirmó.
Finalmente, ya con la voz quebrada, Callejón cerró con una reflexión cargada de dolor. “Hoy mis lágrimas son de emoción. Aunque no parezca, estoy tranquila y en paz. Lamento todo lo que pasó y lo que sigue pasando. A mí no me importa quién pagaba qué, me importa nuestra hija”, sentenció.