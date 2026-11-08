El papa León XIV por cadena nacional: la democracia, el diálogo y una economía "al servicio de la persona"

PAPA LEÓN XIV: “QUIEN EJERCE LA AUTORIDAD TIENE LA RESPONSABILIDAD DE ACTUAR CON PRUDENCIA”

"A quienes han recibido responsabilidades públicas les corresponde una tarea especialmente exigente. La autoridad alcanza su sentido más alto cuando se ejerce como servicio, cuando sabe mirar más allá del otro inmediato y cuando pone sus capacidades al cuidado de aquello que pertenece a todos. Quien ejerce la autoridad tiene también el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientarse", resaltó.

"La economía al servicio de la persona" y la dignidad humana

"La economía tiene que estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", dijo al nombrar a las familias y los ancianos. En esa línea, continuó: "Argentina posee muchos recursos humanos. Hacer fructificar esa riqueza en beneficio de todos exige prestar particular atención a los jóvenes. De las oportunidades que encuentren hoy, dependerá en buena medida que puedan desarrollar aquí sus proyectos de vida".

"Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar su sueño", sumó el pontífice mientras llamó a "robustecer" "la educación, la formación profesional, la universidad y la investigación".

Como en su discurso en Uruguay, el papa se refirió a la dignidad humana: "Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural. La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad", reclamó.

Además, el pontífice llamó a "fortalecer los espacios de encuentro y de colaboración" para "asumir juntos las responsabilidades que ningún país puede afrontar por separado". "Esa cooperación resulta igualmente necesaria frente a graves amenazas: el crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas, así como la corrupción dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común".

Frente a esa situación, León XIV señaló que "son indispensables la acción coordinada entre los estados y la solidez de las instituciones depende también de la integridad personal de quienes han recibido la responsabilidad de gobernar". "La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones", contrapuso.

El discurso de Milei

"Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay ocasiones que van más allá de nuestras diferencias", dijo el presidente al pedir recordar al papa Francisco, ante un auditorio que aplaudió las palabras de Milei. El jefe de Estado consideró a Jorge Bergoglio como "el argentino más importante de la historia".

“Su partida dejó un vacío enorme para todo nuestro pueblo. Una persona de inmensa generosidad. Francisco es inmortal en los cielos y en la tierra. La inmortalidad es una vida que nos sigue hablando después de la muerte”, remarcó el mandatario y afirmó que "Francisco no es solo inmortal en los cielos sino también en la tierra".

MILEI AL PAPA LEÓN XIV: "GRACIAS POR VENIR, LE PIDO QUE RECE POR LA ARGENTINA"

El presidente señaló que la visita del santo padre "nos tiene que reunir a todos los argentinos para que podamos mirar hacia dentro" y sostuvo que "al hacerlo reconoceremos que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa".

"Seguiremos trabajando para guiar cada una de nuestras decisiones que nos ha conducido", indicó sobre su Gobierno y llamó a "obrar conforme al bien común" al valorar que "esa es la certeza y la enseñanza que nos impone la fe".

"Santidad, gracias por venir. Quiero pedirle que rece por Argentina como lo hacemos nosotros", finalizó Milei.

El encuentro de León XIV con Milei y las actividades oficiales

La actividad formó parte de la agenda oficial del Papa en su primera jornada en Buenos Aires. Antes, León XIV fue recibido en la Casa Rosada por el presidente Javier Milei, con quien mantuvo una reunión a solas. Durante su paso por la sede del Gobierno, también saludó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, a integrantes del Gabinete nacional y a representantes de la Iglesia católica.

Previamente, el jefe de la Iglesia había recibido las llaves de la Ciudad de Buenos Aires de manos del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, como parte de las actividades protocolares de su visita.

Antes de llegar a la Casa Rosada, el pontífice participó de un homenaje al general José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en la Plaza San Martín, donde fue recibido por miles de fieles.

El Santo Padre llegó al monumento y fue recibido por el canciller Pablo Quirno. Allí escuchó las estrofas del Himno Nacional Argentino, mientras los presentes coreaban su nombre.

Posteriormente, se trasladó a la Casa Rosada para la ceremonia oficial de bienvenida, donde saludó al presidente Javier Milei, a integrantes del Gabinete nacional y a miembros de la Iglesia, entre ellos el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

En ese marco, el Papa mantuvo una reunión con el mandatario, que tuvo una duración prevista de 20 minutos.

La agenda del Papa en el Palacio Libertad

La agenda oficial continuó en el Palacio Libertad, donde León XIV se encontró con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. El encuentro contó también con la presencia de integrantes del Gabinete nacional.