El gobierno saliente dejará unos $25 billones en Pasivos remunerados. Redondeando, 25 veces lo que había cuando llegó. Y el costo diario en emisión de dinero es de unos 85.000 millones de Pesos. Cada día. Sí, de lunes a domingo. También redondeando. Término apropiado si se habla de pelota inflada.

¿Y si pinchamos la pelota? Si la despanzurramos, ¿qué encontraremos adentro?

El secreto bancario impide decir quién es el dueño del dinero, apoyado en el secreto fiscal, en el secreto estadístico y en el temible operario del recontra espionaje. Pero la guita en los pasivos que remunera el central, NO ES EL AHORRO que quiere irse al dólar. Es la guita de todos.

Y en todo caso todos querremos irnos al dólar mientras se emitan pesos sin demanda. Y dejaremos de querer comprar pasaje al saber que no se emitirá un solo peso más y se lo convertirá en un bien escaso.

La de los Municipios que no presupuestan la aplicación de intereses y, por lo tanto, tienen mucho en Plazo Fijo para poder aplicar el "beneficio" a discreción. (No sé si hacen lo mismo las provincias pero supongo que sí).

Es la guita de las automotrices que le pagan a sus proveedores, en cuotas parte de FCI's (Fondos comunes de inversión), porque así eluden legalmente el Impuesto al cheque. O de los supermercadistas que le pagan de esa misma forma a las empresas proveedoras que le pagan de esa misma forma a quienes le venden insumos y así hasta los eslabones más pequeños e informales.

¿Hay que declarar una Amnistía por delitos monetarios? A mi entender sí. Porque mi suposición sin fundamento probatorio alguno es que decenas de miles de personas han comisionado por hacer y por pagar esos depósitos a Plazo fijo o simplemente en cuentas; que le permitieron a un sistema entero que produce muy pocos servicios pero ningún bien, llenarnos de ceros.

Este sistema de remunerar con emisión cuantiosa al dinero nominal depositado tiene algo de absurdo. Todos los que pueden arreglarlo, o casi, son los responsables de haberlo hecho existir.

Amnistiémoslos. Porque es absolutamente injusto creer que la estupidez colectiva es culpa de uno u otro.

Porque acusar de violento al que empuja en un tumulto es superficialidad. Y porque no es culpa de personas si,no de un estado de las cosas, que LA CASTA esté integrada por personas con muy escasa formación y talento tecnopolítico real, y la categoría de estadista este en 0 al menos de Alberdi y Sarmiento hasta acá.

Es el pueblo entero el que debe preguntarse por qué una Ley (de Ministerios) dice en su Artículo 24 que un Ministro, Secretario o Subsecretario, no pude ejercer prácticamente ninguna otra actividad que la docencia, porque es fácil suponer que ejercerá el gobierno para él mismo. Una pavada que vacía de mucha gente buena y próspera a la función pública que debería basarse con la simple transparencia de los actos de gobierno.

Por eso, en un país absurdamente manejado y para volver a detectar quién fue el salame o los salames que inventaron "la guita leudante", hay que perder la esperanza de encontrar al responsable, porque el responsable es Todos. No importa quién tiene la culpa. Pero pinchemos la pelota y dejemos de inflarla de una vez.

Formas hay varias. Y por suerte un nuevo presidente que sabe bastante y demostró no comer vidrio, no quiere inflarla más, bombearla, ni que explote. La va a pinchar con lo que pueda y al parecer no hay cutter ni grandes espadas, hay solo algunas espinas.

Que las use.

A una semana de terminar el gobierno del Frente del Gasto y esperando que el entrante sea La cofradía de los particulares. Que puede ganar si juega con criterio. O descender y que Moreno, Alberdi y Sarmiento queden para el Siglo 22.

(*) El autor es asesor en materia de vivienda del presidente electo Javier Milei