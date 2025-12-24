Hallaron muerto al adolescente que había desaparecido en Santa Fe: fue asesinado a puñaladas

La autopsia, según informó Rosario3, confirmó que Jeremías murió por múltiples heridas de arma blanca, lo que refuerza la hipótesis de una emboscada o ataque premeditado. La investigación quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que analiza si el adolescente fue citado bajo engaño al predio y atacado por varias personas, además de intentar determinar si existían conflictos previos.

Por el hecho quedó detenida su novia, que según el seguimiento de las cámaras de seguridad fue la última persona con la que se lo vio con vida, además de mostrar actitudes sospechosas después del hecho.

La adolescente de 16 años, identificada como M. A., novia de Jeremías, también se encontraba desaparecida desde el sábado. La denuncia había sido radicada por su abuela.

Este martes, las autoridades confirmaron que fue encontrada con vida, en buen estado de salud, junto a su madre en la Casa de Juan Diego, un espacio de asistencia.

El cuerpo se encontraba en avanzado estado de putrefacción.

El fiscal Estanislao Giavedoni confirmó que la menor será entrevistada por personal especializado para aportar información clave. Al tratarse de una adolescente, intervendrán áreas de Niñez, Mujer, Derechos Humanos y Municipalidad de Santa Fe para su acompañamiento.

Otro hecho violento en Santa Fe: un hombre detenido por balear a un adolescente

En un episodio distinto, un hombre de 47 años fue detenido en Capitán Bermúdez luego de herir de un escopetazo a un adolescente de 14 años. Según publicó El Doce.tv, el ataque ocurrió el viernes por la noche cuando el agresor, molesto por ruidos en la vereda, disparó varias veces con una escopeta desde detrás de una pared.

La víctima fue trasladada al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y se encuentra fuera de peligro. Tras el aviso de vecinos al 911, personal de la Comisaría 2ª detuvo al atacante —identificado como E. A.— y secuestró una escopeta calibre 12,70 y ocho cartuchos en su domicilio de Independencia al 300.

La causa quedó en manos del fiscal Aquiles Balbis, quien la caratuló preliminarmente como “lesiones agravadas por el uso de arma de fuego”.