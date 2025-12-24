El gesto cómplice de Migueles con los hijos de Wanda Nara que no pasó desapercibido

Cabe recordar que, meses atrás, la relación entre Wanda y Migueles había despertado tensiones. En septiembre, la empresaria difundió un video en el que se veía a su nueva pareja acariciando la cabeza de una de las hijas que tuvo con Icardi, mientras la niña dormía en un sillón.

El gesto generó una fuerte reacción en el delantero del Galatasaray, quien lo consideró inapropiado y decidió acudir a la Justicia. Según trascendió, Icardi solicitó una medida judicial para limitar el contacto de Migueles con las menores, buscando evitar que se repitan situaciones similares.

Por su parte, Maxi López había respaldado a Migueles y había asegurado: "Yo tengo buena onda con él, él trata bien a mis chicos, lo que significa que me respeta y yo respeto la relación que tienen y estoy contento por ellos".

migueles con los chicos de Wanda

¿Qué patrón alarmante salió a la luz sobre el novio de Wanda Nara?

En el programa Puro Show (El Trece), Pochi de Gossipeame lanzó una revelación que puso en el centro de la escena a Martín Migueles, actual novio de Wanda Nara. La panelista contó que, tras hablar con varias mujeres que fueron pareja del empresario, todas coincidieron en describir un mismo comportamiento que le llamó poderosamente la atención.

“Todas las exparejas de Migueles coinciden en algo y es muy fuerte”, aseguró con firmeza, dejando en claro que no se trata de un único testimonio, sino de distintas voces que atravesaron relaciones con él.

De acuerdo a lo que relató, los relatos apuntan a una dinámica repetida: “Él ingresa a tu vida, intenta resolver todo, y después pasa el tiempo y empiezan a suceder otras cosas”.

En medio de la charla, Pampito quiso profundizar y le consultó: "¿Con cuántas exparejas de Migueles hablaste?". La respuesta de Pochi fue directa: “Varias. Y entre ellas no tienen vínculo”.

Además, la panelista reveló que parte de esa información se la transmitió a la propia Wanda: “En su momento a Wanda le dije algunas cosas”.

Por último, cerró con una reflexión que dejó a todos atentos: “Es muy difícil, porque yo hablo con exparejas de él y dudo que sean todas despechadas. Todas coinciden”.