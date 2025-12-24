El Gobierno confirma un nuevo ajuste en el Estado y analiza una revisión de salarios

De acuerdo a los últimos datos oficiales, en el último informe del INDEC en octubre, la dotación total de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades era de 285.570 empleados, según cifras oficiales del Ministerio de Desregulación.

La nueva reestructuración global del Estado depende de jefatura de gabinete que tendrá a su cargo la eliminación y fusión de organismos descentralizados, la aceleración de los procesos de privatizaciones de empresas públicas.

Sin embargo, en el gobierno evitan dar números precisos sobre el nuevo ajuste, ya que argumentan “como se hizo en el primer y segundo año de gestión, no ponemos números porque después somos esclavos de esos números, y puede pasar que se necesita más gente en determinado lugar para mantener su funcionamiento”.

Así, el nuevo ajuste dependerá de la decisión que tomen las autoridades de cada área, que a pedido de Adorni y de Sturzenegger realizará un análisis caso por caso de los contratos.

Analizan aumentos de sueldos en el Estado a partir de enero

En forma paralela al nuevo ajuste, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, prepara una recomposición salarial para empleados y funcionarios del Estado a partir de enero, medida que podría ser anunciada en su última conferencia de prensa del año que convocaría para el martes 30 de diciembre en la Casa Rosada.

Fuentes del Gobierno indicaron a A24.com que el jefe de ministros analiza una recomposición salarial, en el marco de un creciente malestar por el congelamiento de los sueldos en el Estado, que quedaron durante el año por debajo de la inflación.

“Seguramente se concretarán a partir del 1° de enero, pero los nuevos aumentos van a estar por abajo de la inflación”, señaló una alta fuente, que ratificó la “filosofía de la gestión Milei de no aumentar los sueldos de funcionarios” políticos, pero que admitió que “tras el congelamiento actual, la situación de los funcionarios ya es inviable".

Aclaran en la Casa Rosada que los sueldos de estatales no pueden superar al sueldo de un ministro, que, por ley, siempre debe ser más alto. Por eso, el techo para todos los salarios es actualmente de $3.000.000 en bruto.

Los organismos a los que apunta el nuevo ajuste

Los nuevos despidos serían inminentes y el gobierno focalizará la “motosierra” en organismos descentralizados como Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, el Archivo General de la Nación, la Anses, la Conadis, el Enargas, el Enre, el Inta, el Inti y el Enacom.

“Queremos volver al INTA a su verdadera esencia, lo que implicará una reducción de personal, porque el kirchnerismo dejó una organización de asistencialismo familiar en el Estado. Cuando su objetivo debería ser desarrollar la tecnología”, dijo a A24.com un alto funcionario que trabaja en la nueva “motosierra”.

La idea principal es reducir el número de empleados también de forma transversal, incluyendo las diferentes carteras, organismos, empresas y dependencias del Estado.

Parte de los recortes de personal podrían también proceder de la eliminación de los registros de automotores y de las plantas de empresas que estarían para privatizarse.

El Gobierno dice que ya hizo el ajuste del 25% del PBI y ahora apunta a las provincias

Según lo firmado en el Pacto de Mayo el 9 de julio de 2024 por Milei con 18 gobernadores provinciales, durante el primer año de gestión libertaria, el gasto global consolidado la Nación bajó de 32 a 31 puntos en los 3 niveles de gobierno.

Pero en Nación ahora se quejan porque dicen que en 2025 el gobierno de “Milei siguió bajando el gasto a 25 puntos del PBI, pero las provincias y municipios siguieron subiendo y el gasto global subió a 31”.

“Ahora son ellos (provincias y municipios los que tienen que bajar el gasto a 25 del PBI”, señalan en el Gobierno nacional en medio de la discusión en el Senado por la sanción del Presupuesto 2026.