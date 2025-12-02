Denuncian a dos supuestos testaferros de Claudio 'Chiqui' Tapia por lavado de dinero

La conexión que llega hasta Tapia

El punto de contacto entre Real Central SRL y el titular de la AFA sería Lucas Labbad, exgerente general de Boca Juniors durante la conducción de Daniel Angelici. Desde ese cargo, manejó áreas administrativas y contractuales y mantuvo vínculos con distintos actores del fútbol nacional e internacional.

En 2023, Pantano se sumó como presidente de Mendoza Wines SA y en esa etapa se asoció con Labbad. De acuerdo con la denuncia, esa relación fortaleció su presencia en el entramado empresarial del ambiente futbolístico. “Esto lo llevó a ingresar a formar parte del entorno directo del dirigente de alto nivel del fútbol argentino”, señalaron Carrió, Yofe y Del Gaiso.

Un año más tarde, Labbad asumió la presidencia de BiBop SA, una compañía de internet que opera en Villa Rosa Pilar y que habría brindado servicio al predio. Luego, pasó a integrar Real Central SRL y, según la denuncia, la empresa habría adquirido la propiedad, lo que deja a Pantano y Conte "como intermediarios de quién sería el verdadero adquirente y propietario”.

Los denunciantes citan versiones públicas que atribuyen el inmueble y los bienes mencionados a Claudio “Chiqui” Tapia, lo que —afirman— exige esclarecer el origen y trazabilidad de los fondos utilizados. “La existencia de serios indicios de un origen espurio de los fondos es suficiente para habilitar una investigación por lavado”, advirtieron, y remarcaron que Real Central SRL habría sido utilizada como “sociedad pantalla”.

"Los antecedentes permiten sostener que los señores Pantano y Conte habrían actuado como testaferros o prestanombres, valiéndose de la persona jurídica Real Central SRL como sociedad pantalla, con el único objeto de ocultar la identidad del verdadero dueño del inmueble y del capital aportado”, enfatizaron.

El mensaje de Tévez que se suma a la causa

Entre los elementos aportados, incluyeron un tuit de Carlos Tévez en el que el exjugador alude a presuntas maniobras irregulares vinculadas a Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de la AFA. “Me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito, (Pablo) Toviggino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterra los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China. Memoria, Alí Babá”, escribió.

Del Gaiso afirmó que ese mensaje podría cobrar relevancia en el expediente. “Este tweet de @__CarlitosTevez de marzo del 2024 puede ser la punta del ovillo para que la justicia investigue”, publicó el legislador.