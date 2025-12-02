En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Claudio Chiqui Tapia
AFA
POR UNA PROPIEDAD EN PILAR

Denuncian a dos supuestos testaferros de Claudio 'Chiqui' Tapia por lavado de dinero

La líder de la Coalición Cívica presentó una denuncia para que la Justicia investigue si Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte actuaron como prestanombres del titular de la AFA en la compra de un predio de más de 105.000 metros cuadrados en Pilar.

Denuncian a dos supuestos testaferros de Claudio Chiqui Tapia por lavado de dinero
Leé también "Se vienen cositas": así es la red de empresas que creó el financista cercano al "Chiqui" Tapia para hacer negocios en el Mundial
Vallejo y Tapia. Una relación exitosa, pero ahora, ARCA quiere conocer como creció tanto la empresa Sur Finanzas. (Foto: A24.com)

La presentación fue firmada por Carrió, el titular de la CC en Pilar, Matías Yofe, y el legislador porteño Facundo del Gaiso. Los denunciados figuran como propietarios de Real Central SRL, la firma que habría adquirido un predio de más de 105.000 metros cuadrados en Pilar. En la denuncia se describe que en esa dirección funcionaría una quinta de "grandes dimensiones, donde había autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre, pista de entrenamiento, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples”, advierte la denuncia.

DENUNCIAN A SUPUESTOS TESTAFERROS DE "CHIQUI" TAPIA
DENUNCIAN A SUPUESTOS TESTAFERROS DE "CHIQUI" TAPIA

Los dirigentes sostienen que el incremento patrimonial declarado por la empresa no permitiría explicar la magnitud de la compra ni la infraestructura asociada al inmueble. Según la presentación, “no alcanzaría para justificar el giro financiero necesario para la compra del inmueble” y señala que “con solo un poco de sentido común se infiere la imposibilidad evidente de afrontar dicha compra de semejante envergadura económica”.

La conexión que llega hasta Tapia

El punto de contacto entre Real Central SRL y el titular de la AFA sería Lucas Labbad, exgerente general de Boca Juniors durante la conducción de Daniel Angelici. Desde ese cargo, manejó áreas administrativas y contractuales y mantuvo vínculos con distintos actores del fútbol nacional e internacional.

En 2023, Pantano se sumó como presidente de Mendoza Wines SA y en esa etapa se asoció con Labbad. De acuerdo con la denuncia, esa relación fortaleció su presencia en el entramado empresarial del ambiente futbolístico. “Esto lo llevó a ingresar a formar parte del entorno directo del dirigente de alto nivel del fútbol argentino”, señalaron Carrió, Yofe y Del Gaiso.

Un año más tarde, Labbad asumió la presidencia de BiBop SA, una compañía de internet que opera en Villa Rosa Pilar y que habría brindado servicio al predio. Luego, pasó a integrar Real Central SRL y, según la denuncia, la empresa habría adquirido la propiedad, lo que deja a Pantano y Conte "como intermediarios de quién sería el verdadero adquirente y propietario”.

Los denunciantes citan versiones públicas que atribuyen el inmueble y los bienes mencionados a Claudio “Chiqui” Tapia, lo que —afirman— exige esclarecer el origen y trazabilidad de los fondos utilizados. “La existencia de serios indicios de un origen espurio de los fondos es suficiente para habilitar una investigación por lavado”, advirtieron, y remarcaron que Real Central SRL habría sido utilizada como “sociedad pantalla”.

"Los antecedentes permiten sostener que los señores Pantano y Conte habrían actuado como testaferros o prestanombres, valiéndose de la persona jurídica Real Central SRL como sociedad pantalla, con el único objeto de ocultar la identidad del verdadero dueño del inmueble y del capital aportado”, enfatizaron.

El mensaje de Tévez que se suma a la causa

Entre los elementos aportados, incluyeron un tuit de Carlos Tévez en el que el exjugador alude a presuntas maniobras irregulares vinculadas a Pablo Toviggino, secretario ejecutivo de la AFA. “Me parece que tantas idas y vueltas a Pilar te están haciendo perder un poquito, (Pablo) Toviggino. Aparte de la colección de autos antiguos e importados que acumulás en Pilar, también enterra los bolsos que trajiste de Qatar y de los amistosos en China. Memoria, Alí Babá”, escribió.

Del Gaiso afirmó que ese mensaje podría cobrar relevancia en el expediente. “Este tweet de @__CarlitosTevez de marzo del 2024 puede ser la punta del ovillo para que la justicia investigue”, publicó el legislador.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Claudio Chiqui Tapia AFA Pilar lavado de dinero
Notas relacionadas
River desmintió a Chiqui Tapia: cómo fue la reunión que definió la "copa de la polémica"
Milei suspendió su viaje al sorteo del Mundial y profundiza sus diferencias con el "Chiqui" Tapia
La desafiante burla de Mario Pergolini al Chiqui Tapia por la polémica del pasillo de espaldas de Estudiantes

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar