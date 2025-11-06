Nuevos cruces entre Sturzenegger y a SADAIC por las "cifras estrafalarias" de los derechos de autor: "la música tiene dueño"

SADAIC señaló que según ese artículo constitucional “todo Autor es Propietario exclusivo de su obra” y agregó que “la Ley 11.723 establece y garantiza -un pago justo por su trabajo-”.

La entidad que agrupa a los músicos y autores argentinos remarcó que “el uso de música en fiestas sociales también se paga en otros países como España, Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Chile, Colombia, Canadá, entre otros” y que “en todos los casos, su percepción es a través de entidades de gestión colectiva similares a SADAIC”.

SADAIC a su vez, dijo “desconocer las fuentes que el Ministerio utiliza para determinar la suma de U$$. 278.000.000 que SADAIC y AADI-CAPIF podían haber cobrado en un año“.

En ese marco, replicó: “Le hacemos saber que en el último ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2025, las fiestas sociales que registra esta sociedad fueron 55.200 que pagaron aproximadamente U$$. 4.800.000, suma muy inferior y diferente de la que se refiere en la comunicación del Ministerio a su cargo”.

Señaló además que “estos derechos fueron fehacientemente distribuidos de acuerdo a nuestros sistemas vigentes” como pago a cada autor.

Señaló además que “es importante y necesario aclarar que la utilización de música no es obligatoria, es optativa” y que “todos pueden realizar sus fiestas y eventos sin música. Pero si la música se utiliza para beneficio de estas empresas, corresponde un justo pago a los autores y compositores”.

“La Propiedad Privada es un derecho y los Derechos deben ser respetados”, replicó SADAIC al ministro Sturzenegger en una nueva polémica por las críticas del Gobierno a esa entidad.