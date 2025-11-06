En vivo Radio La Red
Nuevos cruces entre Sturzenegger y a SADAIC por las "cifras estrafalarias" de los derechos de autor: "la música tiene dueño"

El ministerio de Desregulación que encabeza Federico Sturzenegger difundió datos sobre cifras millonarias que cobró SADAIC por la reproducción de música en fiestas privadas en medio de argumentos del Gobierno para impulsar la desregulación de esa actividad, pero la entidad desmintió los datos y defendió su actuación en el marco de los derechos de propiedad de autor.

“Menos gastos, más fiestas. Durante más de 50 años, SADAIC cobraba hasta 500 dólares por pasar música en una fiesta privada: casamientos, cumpleaños, Bar Mitzvá, eventos corporativos, etc” señaló en un mensaje en redes sociales el Ministerio de Desregulación.

Y agregó que “gracias a la reinterpretación del concepto de difusión pública (que databa de 1930) se definió que solo es reproducción pública aquella con acceso abierto y para una pluralidad de personas. Por lo tanto, si una fiesta es privada, ya no hay obligación alguna de realizar ese pago que antes se cobraba”.

Pero en un comunicado oficial también publicado en la red X, SADAIC se dirige directamente al “Sr. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado” y le respondió que “la música tiene dueño” y le recordó que en la “Constitución Nacional lo establece con absoluta claridad en el Artículo 17”.

SADAIC señaló que según ese artículo constitucional “todo Autor es Propietario exclusivo de su obra” y agregó que “la Ley 11.723 establece y garantiza -un pago justo por su trabajo-”.

La entidad que agrupa a los músicos y autores argentinos remarcó que “el uso de música en fiestas sociales también se paga en otros países como España, Francia, Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Chile, Colombia, Canadá, entre otros” y que “en todos los casos, su percepción es a través de entidades de gestión colectiva similares a SADAIC”.

SADAIC a su vez, dijo “desconocer las fuentes que el Ministerio utiliza para determinar la suma de U$$. 278.000.000 que SADAIC y AADI-CAPIF podían haber cobrado en un año“.

En ese marco, replicó: “Le hacemos saber que en el último ejercicio anual cerrado el 30 de junio de 2025, las fiestas sociales que registra esta sociedad fueron 55.200 que pagaron aproximadamente U$$. 4.800.000, suma muy inferior y diferente de la que se refiere en la comunicación del Ministerio a su cargo”.

Señaló además que “estos derechos fueron fehacientemente distribuidos de acuerdo a nuestros sistemas vigentes” como pago a cada autor.

Señaló además que “es importante y necesario aclarar que la utilización de música no es obligatoria, es optativa” y que “todos pueden realizar sus fiestas y eventos sin música. Pero si la música se utiliza para beneficio de estas empresas, corresponde un justo pago a los autores y compositores”.

“La Propiedad Privada es un derecho y los Derechos deben ser respetados”, replicó SADAIC al ministro Sturzenegger en una nueva polémica por las críticas del Gobierno a esa entidad.

